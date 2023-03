A la cárcel alias Maicol, cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Sucre

Un juez de control de garantías judicializó a Juan Manuel Páez Escobar, alias Maicol, presunto cabecilla de una subestructura criminal que operaba en el departamento de Sucre. Se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez ordenó la judicialización de alias Maicol, quien sería la cabeza de la subestructura Manuel José Gaitán, correspondiente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Por solicitud de la Fiscalía, un juez judicializó a Juan Manuel Páez Escobar, alias Maicol, presunto cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con injerencia en el departamento de #Sucre. pic.twitter.com/425Tw6M5I6 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 14, 2023

Páez Escobar fue detenido el pasado 27 de febrero, en medio de unas diligencias de registro y allanamiento efectuadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y con el apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional. El juez de control de garantías lo halló culpable de ser el responsable de portar municiones de uso privativo por parte de las Fuerzas Armadas, estatutos de las AGC, fotografías de armas de largo y corto alcance y una planilla de nóminas de pagos.

Captura alias 'Michael'. - Foto: Fiscalía General de la Nación

El material probatorio hallado durante las diligencias fue presentado ante la justicia, junto con declaraciones juradas de testigos e interceptaciones de comunicaciones, las cuales identificaron a alias Maicol como el cabecilla de la organización.

Por otro lado, la investigación de las autoridades reveló que la subestructura se asentó hace dos años en los municipios de Sincé, Galeras y San Benito Abad, todos correspondientes al departamento de Sucre, afectando a la comunidad presente allí.

Fernando Alfonso Salgado Juris, director Seccional Sucre, informó que “el imputado es señalado de adoctrinar a la comunidad mediante reuniones y poner multas a las personas y de concientizar a la población de la presencia y control territorial por parte de la organización criminal que también habría cometido homicidio selectivo desde agosto del año 2021″.

Domicilio de alias 'Maicol'. - Foto: Fiscalía General de la Nación

Adicionalmente, las autoridades iniciaran otro proceso contra él, de acuerdo a su presunta participación en tres homicidios colectivos entre septiembre de 2021 y octubre del año anterior en Galeras.

“Tendría una trayectoria delictiva de siete años en la organización y es señalado de ejecutar y direccionar acciones de hostigamiento contra unidades del Ejército y Policía Nacional. Asimismo, lo relacionan con 4 homicidios registrados en el departamento de Sucre ocurridos en el 2021 y 2022″, informó el comandante de la XI Brigada de Infantería de Marina, coronel José Edilberto Lesmes Beltrán.

Cabe resaltar que la coalición política del Pacto Histórico denunció que estaba siendo perseguida y amenazada por estructuras delictivas en Sucre, atribuyéndole este accionar presuntamente a las AGC. Por medio de un comunicado, le exigieron la Gobernación del departamento, Fuerzas Militares y Policía Nacional que realizara las investigaciones preliminares para esclarecer los hechos.

Alias Maicol era un cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Sucre. - Foto: Cortesía: API.

Sumado a ello, solicitaron protección para los miembros, en aras de salvaguardar sus derechos políticos fundamentales, tales como la libertad de expresión. También hicieron un llamado a convocar un Consejo de Seguridad departamental, el cual contara con la participación del gobernador, comandantes de la Policía Armada y Ejército, defensor del Pueblo, Fiscalía General, partidos políticos, organizaciones gremiales y miembros del Ministerio del Interior y del Alto Comisionado para la Paz.

Según lo denunciado por el Pacto Histórico, en las últimas horas empezaron a circular presuntos panfletos de la subestructura Manuel José Gaitán. En el documento, se declaraba como objetivo militar a 15 miembros de la coalición, siendo la mayoría políticos con aspiraciones para las elecciones regionales de octubre. Los nombres que aparecieron fueron: Jhon Turizo, Alex Sierra, Catalina Pérez, Carmen Covo, Carlos Zuleta, Numa Ortiz y Carlos Figueroa.

No obstante, las autoridades revelaron que el panfleto era falso, por lo cual no correspondía a las Autodefensas. Sin embargo, no bajan la guardia y continuarán investigando, considerando que la comunicación provendría de otra estructura ilegal que querrá sabotear las elecciones regionales.