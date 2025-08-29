En las últimas horas, Noticias RCN reveló parte del dictamen de Medicina Legal que expone la causa de muerte de tres integrantes de una misma familia en un hotel de San Andrés, el pasado 11 de julio.

Se trata de Tito Nelson Martínez Hernández; su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga, y su hijo, un menor de cuatro años, de nombre Kevin Matías Martínez Canro, quienes habían ido a la isla a vacacionar junto con otros familiares.

El informe de Medicina Legal indicó que las tres personas murieron por un gas usado para fumigar y eliminar plagas, que habría sido utilizado en el cuarto del hotel donde ocurrió la tragedia.

En la imagen, la familia que murió en el hotel de San Andrés. | Foto: Montaje El País

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría, además, bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, indicó el dictamen Medicina Legal.

Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, el Hotel Portobelo Convention indicó a través de un comunicado que la sustancia que ocasionó la muerte de estas personas no fue autorizada para ser utilizada en labores de fumigación.

“El químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E. U.”, señaló el hotel.

El abogado de la familia Martínez Canro, Juan Manuel Castellanos, habló en Caracol Radio y cuestionó el comunicado del hotel.

“Es un comunicado, primero escueto. Es un comunicado donde reconocen muchos de los errores que cometieron. Y le voy a señalar un principio general del derecho: nadie puede alegar, en su propio beneficio, sus propios errores. Entonces, soy respetuoso de lo que ellos señalan, pero para este abogado, no deja de ser un comunicado escueto, que lo único que reconoce es su propio error y que seguramente ya lo dejaron en la trazabilidad de todo el país”, dijo Castellanos en la emisora citada.

Añadió: “Para el equipo jurídico existe una responsabilidad penal, civil y administrativa. Un ciudadano no puede ir a montar un hotel de la nada, debe seguir unos lineamientos y permisos”.

A continuación, el comunicado completo del hotel:

El Hotel Portobelo Convention informa a la opinión pública que, según el dictamen entregado por la Fiscalía conocido a través de medios de comunicación, el lamentable fallecimiento de tres personas ocurrido en nuestras instalaciones el pasado 11 de julio de 2025 fue producto de una intoxicación por inhalación de Fosfina.

De acuerdo con la información oficial, el químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E. U., en flagrante violación de los protocolos establecidos. La empresa contratada, en quien confiábamos por su experiencia, reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación.

Estas gravísimas conductas constituyen, además, una violación tanto de nuestros protocolos de seguridad como de la normatividad vigente.

Lamentamos profundamente este trágico suceso y expresamos nuestra más sincera solidaridad y respeto a las familias de las personas afectadas, a quienes acompañamos en este difícil momento.

El Hotel Portobelo Convention reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia y la verdad en este proceso.

Atentamente,