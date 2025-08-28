Revelan fuerte rifirrafe entre allegados de la familia muerta en hotel de San Andrés: “Están pelando el cobre, qué cosa tan vergonzosa”

Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga, y su hijo Kevin Matías Martínez Canro de cuatro años, quienes murieron en un hotel de San Andrés, los allegados de estas personas han tenido un fuerte rifirrafe.

La situación se tornó tensa luego de que la familia de Martínez Hernández denunciara que ellos se enteraron de la necropsia de Nelson a través de un medio de comunicación.

De acuerdo con Édgar Martínez, uno de los seis hermanos del esposo de Viviana Andrea, mencionó en diálogo con El Tiempo que ellos como familia también tiene derecho a conocer de primera mano qué fue lo que les pasó.

“Una verdadera falta de respeto, una indelicadeza y se me antoja que hasta un delito es lo que acaban de hacer familiares de Viviana Andrea con nosotros como familiares de Nelson. ¿Qué tal hubiera sido al contrario? ¿Les hubiera gustado enterarse por un noticiero de televisión de las causas de la muerte de su hija, su sobrino y su nieto?”, dijo inicialmente.

Todo parece indicar que en la última noche de novenarios donde se realiza una misa por el alma de estas personas, los familiares de Viviana Andrea decidieron alejarse de la familia Martínez Hernández a tal punto que hoy no se hablan.

“Recuerdo que, por ejemplo, ese día, cuando se hizo la misa, yo hablé con la mamá de Viviana y le dije que si ya habían pensado en las lápidas, que por favor me avisaran y mandábamos hacer unas bien bonitas, que contaran con nuestro aporte económico. La respuesta de ella fue que la Fiscalía, de donde indicaron hasta el cementerio en el que se debían sepultar en Bogotá, les había dicho que no se les podía poner lápida porque seguramente les iba a tocar exhumar los cuerpos”, relató Mireya, otra de las hermanas de Nelson, al periódico.

Familia muerta en San Andrés. | Foto: Montaje El País

Otro de los roces fue cuando una de las hijas de Viviana llamó a Mireya para contarle como habían quedado las lápidas de sus familiares y el mensaje que le pusieron.

“¿Por qué tenían que ponerle mensaje a mi hermano? Es que él tiene dos hijas y cuatro hermanos, ¿quién les dio autorización? Pero además, si yo le había ofrecido a la señora madre de Viviana, ¿por qué hacen este tipo de cosas?”, mencionó Mireya.

Ante esta situación, la familia Martínez Hernández hizo un fuerte llamado a las autoridades pertinentes para que también a ellos le llegue información sobre su familiar.

“Es que mi hermano fue el que murió ahí, ¿cómo nos van a marginar de esta forma? ¿Cómo es eso que hay un señor abogado que sale a dar declaraciones en medios a nombre de la familia? Ese señor debe aclarar que es el representante de la familia Canro Zuluaga, pero nosotros ni sabemos de dónde salió y también somos víctimas. Ellos no se pueden tomar esas atribuciones y nosotros también tenemos ya nuestro abogado”, agregó la hermana de Nelson.

Familia muerta en San Andrés. | Foto: City Tv

Así las cosas, la familia de Nelson fue enfática al mencionar que los Canro Zuluaga, quienes aparentemente estarían buscando algún tipo de indemnización, “está pelando el cobre y mostrando un interés malintencionado para marginarlos del caso”.

Y agregaron: “Nosotros ni siquiera estábamos pensando en dinero, en indemnizaciones, estábamos llorando a nuestro hermano, a nuestro sobrino y a nuestra cuñada, pero ellos ni siquiera esperaron a que se secara el cemento de sus bóvedas y ya montaron una estrategia para hacernos a un lado. Qué cosa tan vergonzosa el actuar de estas personas”.