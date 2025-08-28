El 11 de julio, tres personas de una misma familia que había llegado a vacacionar a San Andrés fueron halladas sin vida al interior de la habitación de un hotel.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga, y su hijo, un menor de cuatro años, de nombre Kevin Matías Martínez Canro.

Transcurridos más de dos meses, Noticias RCN reveló una parte del dictamen de Medicina Legal, en el que se expone la causa de la muerte de estas tres personas.

En dicho informe, se establece que la familia falleció por cuenta de un gas usado para fumigar y eliminar plagas, el mismo que habría sido utilizado en el cuarto del hotel donde ocurrió la tragedia.

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría, además, bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, indicó Medicina Legal, según el dictamen que conoció Noticias RCN.

Transcurridas pocas horas de conocerse la causa de la muerte de estas personas, habló Clara Canro, hermana de Viviana Andrea, la mujer fallecida.

“Yo lo único que exijo es justicia y que ellos paguen, que cierren ese hotel, porque en ese lugar pueden suceder más cosas”, dijo Clara Canro, en entrevista con La FM.

La familiar de una de las víctimas también dijo que la cadena de hoteles a la que pertenece el hospedaje donde ocurrió la tragedia opera normalmente en San Andrés.

“Supuestamente, por noticias había salido que los hoteles estaban cerrados, pero mi papá, cuando llegó a San Andrés, ningún hotel estaba cerrado; todos los hoteles estaban abiertos. El hotel, que yo sepa, está trabajando; lo único que tienen sellado, es el cuarto”, agregó en la emisora citada.

Clara Canro aprovechó para relatar el duro momento que atraviesa la familia por esa tragedia.