Se pronuncia hotel donde falleció familia en San Andrés y hace delicada denuncia tras conocer causa de muerte: “Gravísimas conductas”

El sitio rompió su silencio después de que se filtraran los resultados de la necropsia.

Redacción Nación
28 de agosto de 2025, 12:55 p. m.
Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta de la muerte de la familia.
Esto fue lo que dijo el establecimiento. | Foto: Montaje El País

El Hotel Portobelo Convention se pronunció después de que se conociera la causa de muerte de la familia que fue encontrada sin vida en una de sus habitaciones en la isla de San Andrés.

Según se reveló en las últimas horas, Tito Nelson Martínez Hernández; su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga; y su hijo, Kevin Matías Martínez Canro fallecieron por cuenta de un gas usado para fumigar.

Familia hallada muerta en hotel de San Andrés.
La familia fue hallada muerta por parte del papá de la mujer. | Foto: Tomadas de las redes sociales de las víctimas mortales.

Ante esto, el hotel emitió un comunicado en el que aseguró que la sustancia que ocasionó la muerte de estas personas no fue autorizada para ser utilizada en medio de las labores de fumigación, las cuales se llevaron a cabo días antes de aquel trágico 11 de julio.

“El químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E. U.”, señaló.

Por lo mismo, el sitio sostuvo que esto es una “flagrante violación de los protocolos establecidos”.

Contexto: Sale a la luz la causa de la muerte de la familia encontrada sin vida en hotel de San Andrés: “Parecido al pescado o al ajo”

Asimismo, dejó en claro que la compañía nunca les consultó sobre el uso de esta sustancia, pues confiaron en el trabajo debido a los antecedentes que tenían.

“La empresa contratada, en quien confiábamos por su experiencia, reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación”, se lee en la misiva.

Por todo esto, el Hotel Portobelo sostuvo que esto son “gravísimas conductas” e indicó que constituyen a una violación de los protocolos que tienen establecidos y, más delicado aún, de la normatividad vigente.

Este fue el comunicado que emitió el hotel en las últimas horas.
Este fue el comunicado que emitió el hotel en las últimas horas. | Foto: Suministrado

En el comunicado, reiteró sus condolencias a los allegados de las tres víctimas de este caso, que en su momento generó gran conmoción en la isla de San Andrés.

Lamentamos profundamente este trágico suceso y expresamos nuestra más sincera solidaridad y respeto a las familias de las personas afectadas, a quienes acompañamos en este difícil momento”, manifestó.

Contexto: ¿Qué es la fosfina, la tóxica sustancia que le causó la muerte a una familia en hotel de San Andrés?

Por último, recalcó que seguirán ayudando para que se esclarezca todo lo ocurrido en esta tragedia.

“El Hotel Portobelo Convention reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia y la verdad en este proceso”, concluyó.

Este es el primer pronunciamiento del establecimiento después de que se dieran a conocer las causas de muerte de la familia por cuenta de la inhalación de fosfina, un gas incoloro más pesado que el aire.

Desde un primer momento, los seres queridos de las tres personas han hecho un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad.

Tras los resultados de la necropsia, la investigación continúa hasta que se establezcan las responsabilidades de cada uno de los autores involucrados.

