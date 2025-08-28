Nación
¿Qué es la fosfina, la tóxica sustancia que le causó la muerte a una familia en hotel de San Andrés?
El dictamen de Medicina Legal determinó la causa del deceso de la pareja y su hijo menor de edad.
La muerte de una familia en una habitación de un hotel de San Andrés conmovió a los colombianos. La pareja, conformada por Tito Nelson Martínez Hernández y Viviana Andrea Canro Zuluaga, viajó con su pequeño hijo, Kevin Matías, a esta isla en el Caribe, en lo que eran unas vacaciones soñadas para las cuales habían ahorrado meses.
Sin embargo, lo que comenzó como un extraño olor en la habitación del hotel en el que se quedaron terminó en una tragedia. Este jueves se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre la causa de muerte. Los tres fallecieron por anoxia, una situación en la que se produce una falta total de oxígeno en la sangre, el cerebro y los tejidos del cuerpo. Y que, como consecuencia, produce una muerte rápida.
Medicina Legal determinó que la causa de esto fue la fosfina, un “gas incoloro más pesado que el aire".
Según la Agencia de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos, “la fosfina es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido. Pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica. Es levemente soluble en agua. La fosfina es usada en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador de llamas y como plaguicida en granos almacenados".