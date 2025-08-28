¿Qué es la fosfina, la tóxica sustancia que le causó la muerte a una familia en hotel de San Andrés?

La muerte de una familia en una habitación de un hotel de San Andrés conmovió a los colombianos. La pareja, conformada por Tito Nelson Martínez Hernández y Viviana Andrea Canro Zuluaga, viajó con su pequeño hijo, Kevin Matías, a esta isla en el Caribe, en lo que eran unas vacaciones soñadas para las cuales habían ahorrado meses.

Sin embargo, lo que comenzó como un extraño olor en la habitación del hotel en el que se quedaron terminó en una tragedia. Este jueves se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre la causa de muerte. Los tres fallecieron por anoxia, una situación en la que se produce una falta total de oxígeno en la sangre, el cerebro y los tejidos del cuerpo. Y que, como consecuencia, produce una muerte rápida.

Medicina Legal determinó que la causa de esto fue la fosfina, un “gas incoloro más pesado que el aire".