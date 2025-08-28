El misterio finalmente se terminó y en las últimas horas se conoció la causa de muerte de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo, Kevin Matías Martínez Canro.

Los tres fueron encontrados sin vida el pasado 11 de julio dentro de una habitación del Hotel Portobelo Convention, ubicado en la isla de San Andrés.

El papá de la mujer fue quien los encontró sin vida al interior de la habitación. | Foto: Pantallazos de videos de Citytv

Medicina Legal confirmó que las víctimas fallecieron tras inhalar, por un largo periodo, un gas conocido como fosfina, que se utiliza para fumigar y eliminar plagas, además de que es más pesado que el aire.

Orlando Canro, padre de la mujer fallecida, habló tras conocerse la causa de muerte y, en diálogo con Noticias Caracol, destacó que esto es un gran avance dentro de la investigación, ya que de esta forma se descartó la hipótesis que apuntaba a un posible envenenamiento.

Sin embargo, también se mostró perplejo por el químico que fue hallado en el cuerpo de sus familiares, pues nunca lo había escuchado nombrar y, por lo mismo, sembró dudas. “Este resultado bota intoxicación exógena por fosfina”, dijo.

“Yo llevo varios años trabajando en obra civil y nunca había escuchado este químico, nunca había escuchado nada de esta vaina. Entonces, me queda la duda sobre esto”, señaló.

Además, otro dato importante es lo que le dijo la Fiscalía y que también reveló: al parecer, el gas no estaba en el cuarto donde se estaban quedando su hija, su yerno y su nieto.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones por lo sucedido. | Foto: Suministrada

“El hotel dijo que hicieron como una fumigación, supuestamente, en el 405 y que eso se pasó a la otra habitación. Eso es lo que nos dicen a nosotros", señaló.

Por lo pronto y ahora que ya se conoce la causa de muerte de estas tres personas, toda la familia exige justicia y que el caso no quede en la impunidad.

Por lo mismo, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer por completo el caso y establecer las responsabilidades correspondientes por lo sucedido.

Poco después de que se conociera la necropsia, algo que ocurrió más de 40 días después de la muerte, el Hotel Portobelo Convention se pronunció y, por medio de un comunicado, aseguró que nunca autorizó que este gas fuera usado en la fumigación.

“El químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E. U.”, señaló.

Además, dejó en claro que la empresa contratada para el trabajo les aseguró que habían utilizado sustancias diferentes a las que finalmente fueron halladas por Medicina Legal.