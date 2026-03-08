Nación

Alcalde de Arauca denuncia ingreso de extranjeros para presunto fraude electoral

En el operativo se identificó a un grupo de personas que presuntamente ingresaron desde Venezuela.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 10:23 a. m.
El alcalde de Arauca, Juan Quenza, realizó un operativo junto a la Policía para detener a ciudadanos que presuntamente iban a vender su voto.
A pocas horas del inicio de la jornada electoral para el Congreso y las consultas interpartidistas, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, reportó el hallazgo de un grupo de personas que habrían ingresado desde territorio venezolano con el fin de, supuestamente, participar en delitos electorales.

Mediante una transmisión en directo, el mandatario local registró un operativo conjunto con la Policía Nacional de Colombia en el sector fronterizo.

Según las declaraciones de Quenza Ramos, la diligencia se fundamentó en información de inteligencia recibida días previos, la cual advertía sobre el ingreso irregular de ciudadanos por el sector conocido como El Zamuro, en la frontera colombo-venezolana. El reporte indica que los traslados se realizaron en grupos reducidos de personas para evitar la detección por parte de las autoridades de control migratorio.

El operativo se desplegó cerca de la medianoche en un sector del barrio San Carlos, en la ciudad de Arauca. En el lugar, el alcalde abordó a los ciudadanos presentes, quienes se identificaron como nacionales venezolanos y colombianos residentes en el país vecino. Al ser consultados sobre su presencia en la zona a esa hora, los implicados no ofrecieron una justificación clara de su estancia.

Durante el registro del sector, las autoridades hallaron material publicitario político que compete a las elecciones legislativas. Asimismo, se detectó la presencia de personas en condición de discapacidad y menores de edad, quienes se disponían a dormir en hamacas y estructuras improvisadas.

El mandatario local señaló que, según los indicios recolectados, estas personas habrían sido supuestamente instrumentalizadas para votar y posteriormente aportar una fotografía del sufragio como prueba para el cobro de una remuneración económica.

En medio del procedimiento, el alcalde manifestó la complejidad de ordenar el traslado de estas personas al Centro de Traslado por Protección (CTP), mencionando que la situación humanitaria de los involucrados afectaba el cumplimiento de la orden. No obstante, enfatizó que la medida era necesaria para preservar la transparencia del proceso democrático.

En el sitio también se encontraron suministros alimenticios, lo que, según el mandatario, reforzaría la hipótesis de una logística organizada para el sostenimiento de los ciudadanos hasta la apertura de las urnas.

El alcalde informó que los ciudadanos retenidos serán liberados durante la jornada electoral bajo una estricta vigilancia y, en dado caso de comprobar que se realice algún tipo de acto relacionado con los votos fraudulentos, la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, CNE y Policía realizarán la respectiva investigación e imputarán las respectivas multas y sanciones.

