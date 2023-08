Alerta en la economía colombiana: con un crecimiento de casi cero en el segundo trimestre, algunos advierten el riesgo de una recesión. Una mala noticia para los ciudadanos

La visión

Para Juan Camilo Restrepo, se pronosticaba que este año el crecimiento económico iba a estar muy bajo, no solo en Colombia, sino también en otros países. “Pero nadie había previsto que las cosas estaban tan mal como las que revela el informe del Dane correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Están mucho peor de lo que se había previsto. No veo necesariamente una recesión, pero sí un año económico en términos de crecimiento supremamente pobre y débil. Y no me sorprendería que si no hay un viraje en algunos campos, esto derive hacia una recesión”, señaló.