Alias Gabriela dijo por qué se fue a Florencia; soltó ofrecimiento que le hicieron: “Esos cursos iban a ser allá con la guerrilla”

El 21 de junio se completaron dos semanas desde el atentado con arma de fuego contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado mientras ofrecía un discurso de campaña en el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

A partir de ese momento, las autoridades capturaron a cuatro personas presuntamente implicadas en el atentado contra el senador, quienes han empezado a colaborar con la investigación, lo que ha permitido avanzar en la reconstrucción del plan que dio origen al ataque.

Una figura central en esta investigación es Katerine Andrea Martínez Martínez, de 19 años, conocida con el alias de Gabriela. SEMANA tuvo acceso exclusivo a su declaración, en la que revela información clave para entender cómo se organizó y llevó a cabo el crimen.

Uno de los detalles que más llama la atención es lo que sucede con la mujer después del atentado, y las razones que la llevan a trasladarse a la ciudad de Florencia, Caquetá.

Atentado Miguel Uribe Turbay alias Gabriela | Foto: Suministrada a Semana

De acuerdo con el testimonio de Katerine Martínez, Élder le aconsejó irse de inmediato a Florencia para evitar ser reconocida y capturada, asegurándole que allá estaría segura, tendría todo lo necesario y podría estudiar lo que deseara. Aunque ella manifestó su intención de viajar a Ecuador, por la facilidad de ingreso y porque su pareja ya había estado allí, él se opuso, argumentando que sería más fácil localizarla en ese país, y le insistió en que se refugiara en esa ciudad caqueteña.

“Yo le pregunté qué podía estudiar allá. Él me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que esos cursos iban a ser allá con la guerrilla. No me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las Farc o cuál era. Me dijo que él tenía contacto con la guerrilla allá, que él conocía personas y que no me iba a faltar nada”, señaló la mujer.

Élder le aconsejó irse de inmediato a Florencia para evitar ser reconocida y capturada. | Foto: Suministrada a Semana

Además, en las declaraciones de la joven de 19 años cuenta que le propusieron ir a un campo en el monte, asegurándole que allí también había mujeres y que no debía tener miedo, ya que ya estaba recomendada. Aunque le insistieron en que los cursos duraban seis meses, ella dejó claro que no quería quedarse tanto tiempo ni comprometerse, y aceptó irse solo por dos meses, dejando claro que no permanecería más allá de ese plazo.

“Me dijo que cogiera un bus para Florencia, Caqueta, que no me metiera al terminal, sino que lo cogiera afuera, y que cuando llegara, me hospedara en un hotel cualquiera, que en unas ocho o diez horas me contactaba. Me pidió que estuviera pendiente del teléfono”, agregó.

Finalmente, poco después de su llegada a Florencia, la mujer cuenta que una patrullera la abordó para hacerle un registro y le encontró una navaja, por lo que le advirtió que se le impondría un comparendo.

Luego, un oficial se acercó y le informó que tenía una orden de captura por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y municiones, y uso de menores. Al escuchar los cargos, se desmayó. Al recobrar el conocimiento, fue esposada, le confiscaron dos sumas de dinero (450 mil pesos y un millón cien mil, producto de su trabajo como modelo webcam) y sus celulares.