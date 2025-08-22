Aparecen detalles reveladores de la masacre en una finca de Mesitas del Colegio: una de las víctimas había asesinado a un policía

Cinco días después de la masacre de tres personas en una finca de Mesitas del Colegio, municipalidad ubicada a unos 90 minutos de Bogotá, siguen apareciendo detalles reveladores de ese cruento hecho.

El ataque sucedió en horas de la tarde del martes, 19 de agosto, en la finca ‘Villa Claudia’, ubicada en inmediaciones de la vereda San Ramón, a dos horas del casco urbano de Mesitas del Colegio.

De las víctimas mortales, se indicó en ese momento que no eran turistas y que, por el contrario, eran miembros de una misma familia.

Ellos eran Sol Margarita Morales Lara, de 67 años; Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años.

Y aunque ya varias autoridades habían mencionado sobre los antecedentes penales de algunas de las víctimas, de las que hay tres personas heridas, este viernes el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer nuevos detalles.

Todo está en materia de investigación. | Foto: Captura de video: City Tv

Según dijo el gobernador en La FM, una de las víctimas aparecía en 2019 como " líder de una banda llamada ‘Los Avatars’, en la que se hacían pasar por policías y robaban apartamentos y fincas en diferentes lugares".

Además, dijo algo que era desconocido hasta el momento: “alguno de ellos está comprometido con la muerte de un policía en algún retén que se había hecho en una operación candado después de haber hurtado una finca”.

El gobernador además señaló que la masacre fue cometida por al menos cuatro hombres, quienes arribaron a la finca y según dijo alguno de los sobrevivientes, todos eran de origen venezolano.

La misma persona indicó que las víctimas “tenían amenazas anteriores de otra banda”.

La masacre, dijo el mandatario cundinamarqués, fue cometida por hombres que se dedican a actividades delictivas en el centro y sur de Bogotá, “especialmente, también relacionada con actividades comerciales en el sector de San Andresito”.

También dio a conocer que ya tienen clara la hipótesis de la masacre.

Sobre lo sucedido posterior a la masacre, SEMANA había revelado que los tres heridos se están recuperando de manera satisfactoria, por lo que le han podido brindar más detalles a las autoridades que llevan el caso.

Ellos son Jhon Vélez, de 26 años y quien sufrió un balazo en el antebrazo izquierdo; Luis Rodríguez, de 68 años, quien fue víctima de un tiro en el cuello, el cual le salió por el hombro, y Claudia Rodríguez, de 49 años, quien fue herida en el abdomen.