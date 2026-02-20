Así fue como el Ejército destruyó un dron del ELN en Arauca: un guerrillero fue capturado

Las operaciones militares no cesan contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, donde se han registrado varios ataques contra la Fuerza Pública. El Ejército Nacional dio a conocer que hubo combates con esta guerrilla en el sector de Flor Amarillo, en zona rural de Tame.

Los uniformados se enfrentaron contra integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Martha Elena Barón, del ELN.

“Como resultado de esta operación, fue capturado un sujeto perteneciente a esta estructura criminal, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización”, explicaron.

ELN ataca con drones cargados de explosivos unidades militares en Arauca; capitana de la Fuerza Aeroespacial resultó herida

Operaciones militares. Foto: Ejército.

Asimismo, las tropas del Ejército Nacional lograron la incautación de un arma corta, proveedores y cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como elementos materiales probatorios.

“Se logró la destrucción de un dron que era empleado por este grupo armado organizado para labores de inteligencia criminal y posibles ataques contra la Fuerza Pública”, indicó.

De acuerdo con la institución militar, el dron que lograron destruir habría sido utilizado en la última acción terrorista en contra de una unidad militar en Fortul y Tame, Arauca, donde dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana terminaron heridos.

Lo que ha llamado poderosamente la atención de la inteligencia militar es que los guerrilleros están usando drones tipo FPV (First Person View), en un hecho que abre un nuevo capítulo en el uso de tecnologías no tripuladas para el terrorismo.

Sube a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial que resultaron heridos en ataque del ELN en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia. Foto: AFP

El último ataque se registró contra una instalación militar ubicada en zona estratégica del departamento de Arauca, donde, según información preliminar, fueron utilizados drones operados en tiempo real por control remoto, con capacidad de maniobra precisa y adaptación para transportar explosivos improvisados. Este tipo de artefactos permite al operador visualizar el recorrido en primera persona, lo que aumenta la efectividad del impacto.

De acuerdo con fuentes del sector defensa, los drones FPV representan una evolución frente a los dispositivos artesanales empleados en ataques anteriores, debido a su mayor velocidad, estabilidad y facilidad de adapatación. Además, su tamaño reducido y vuelo a baja altura dificultan la detección por parte de sistemas tradicionales de vigilancia y defensa.