Sube a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial que resultaron heridos en ataque del ELN en Arauca

Se trata de un teniente y una capitana, quienes son atendidos por el personal médico.

Gabriel Salazar López

12 de febrero de 2026, 10:56 a. m.
Drones con explosivos. Imagen de referencia.
Drones con explosivos. Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular suministrado

Se eleva a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que terminaron heridos en medio de un ataque con drones cargados de explosivos en el departamento de Arauca. Se trata de una capitana y un teniente de esta fuerza, quienes se encontraban en el cantón militar San Jorge al momento de este atentado.

Actualmente, reciben atención médica especializada tras las lesiones que tienen en su cuerpo. No se conocen mayores detalles de su estado de salud y se espera que las Fuerzas Militares se pronuncien a fondo.

Desde el Ejército Nacional dieron a conocer que desplegaron tropas hacia la zona de los hechos con el fin de realizar una ofensiva contra los guerrilleros que atacan a la Fuerza Pública.

“En la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, #Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos”, detallaron.

Asimismo, sostuvieron que no cesan las operaciones militares en el territorio con el fin de contener este tipo de acciones ilegales que afectan el orden público en el territorio.

“De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades”, agregaron.

En este momento, hay fuertes combates entre la guerrilla del ELN y el Ejército Nacional en varios puntos de Arauca, mientras que las unidades militares se encuentran en máxima alerta.

“La situación se encuentra en desarrollo. El despliegue ofensivo continúa para contrarrestar estos ataques terroristas y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población”, sostuvieron.

ELN ataca con drones cargados de explosivos unidades militares en Arauca; capitana de la Fuerza Aeroespacial resultó herida

De acuerdo con información conocida por SEMANA, este ataque se registró tras una operación militar que logró frenar un atentado contra un oleoducto.

