Atención | Fiscalía abre investigación contra el periodista Juan Fernando Barona de ‘Noticias Uno’, quien golpeó a su pareja brutalmente

La Fiscalía de Francisco Barbosa anunció la apertura de investigación contra el periodista Juan Fernando Barona. El hombre, que trabajaba en Noticias Uno, tendrá que responder penalmente por cuenta de los graves hechos que fueron difundidos en video en redes sociales en los que aparece golpeando brutalmente a una mujer que al parecer es su pareja.

El tema se convirtió en tendencia en la noche del martes 8 de noviembre, y son tan violentas y evidentes las pruebas de la violencia con la que el periodista Barona inmovilizó y golpeó a la mujer, que de inmediato la Fiscalía tomó medidas y abrió, de oficio, una investigación contra el comunicador que se encuentra de regreso al país, luego de la expulsión de parte de la comitiva del presidente Petro.

Y las consecuencias para el comunicador han sido severas: fue despedido de su cargo en el noticiero y expulsado de la comitiva presidencial, en la que era uno de los periodistas que acompañaban a Gustavo Petro a la COP en Egipto. Ahora, el tema llegará a los estrados judiciales.

En las imágenes, que se registraron el 15 de octubre a las 10:44 p. m., se puede ver al periodista en compañía de otro hombre sometiendo y agrediendo a una mujer al interior de un ascensor.

En las imágenes, Barona intenta callar a la mujer a la fuerza y la golpea en varias ocasiones, mientras la otra persona pone unas maletas y unas llaves dentro del ascensor.

@DCoronell @MONYRODRIGUEZOF



NO pueden seguir teniendo a este miserable dentro del canal. Esto es injustificable y cuánto antes tiene que estar fuera!!



La víctima ya interpuso la denuncia ante fiscalía, pero este señor como si nada sigue en el noticiero!! pic.twitter.com/UAAUPtodqo — Sebastián Rodríguez Zamudio (@Soy_Zamudio_) November 9, 2022

El video lo dio a conocer Sebastián Rodríguez Zamudio, usuario de Twitter, con el siguiente mensaje: “Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video. Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad!”.

Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video.



Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad!@NoticiasUno @DCoronell, este señor NO puede seguir en el canal!@SomosJacarandas pic.twitter.com/J5PERoHM24 — Sebastián Rodríguez Zamudio (@Soy_Zamudio_) November 9, 2022

Las imágenes rápidamente escalaron y miles de personas reclamaron al canal para que tomara acciones inmediatas contra el periodista que se encontraba en Egipto con la comitiva del presidente Gustavo Petro, en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 27.

La cuenta @SomosJacarandas aseguró, además, que la joven agredida sería una mujer brasileña que fue pareja del periodista por cuatro meses. “Según ella, después de la golpiza que habría sufrido, quedó con una incapacidad de 8 días. Según lo que se puede ver, Barona habría estado con un amigo, Nicolás Vergara”, trinaron.

@NoticiasUno Exigimos acciones INMEDIATAS.



Su periodista Juan Fernando Barona, que estuvo recientemente en Egipto cubriendo a Petro en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27, habría violentado a su pareja el 15 de octubre. pic.twitter.com/6E54bNv9uh — Jacarandas #LíneaJacarandas (@SomosJacarandas) November 9, 2022

La misma cuenta también aseguró que la pareja había estado en un BBC horas antes y habrían tenido una discusión que desencadenó en la agresión. Dice además que ella fue ante una Comisaría de Familia y lo denunció, logrando una medida de protección contra el comunicador.

Retirado de la gira presidencial y del canal

Tras conocerse la denuncia en las redes sociales, el equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República anunció que el comunicador sería retirado de la comitiva presidencial en Egipto.

“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano”, dice el comunicado.

@infopresidencia decide apartar de la comitiva presidencial en Egipto a Juan Fernando Barona. pic.twitter.com/KaxdqLDi0M — Maicol Buitrago (@MaicolBuitrago) November 9, 2022

Entre tanto, el canal también se pronunció y, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno, aseguró que el comunicador ya no está vinculado a este medio de comunicación.

A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso. — Jorge Acosta (@jorgeacostav) November 9, 2022

“A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso”, dice el trino, y añadió: “Por encontrarse en el exterior cubriendo una gira presidencial, recibió instrucciones de regresar al país en la siguiente escala”.

La respuesta del periodista

Tras conocerse las denuncias en su contra, Barona utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

“Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos”, dijo el comunicador en sus redes sociales, en un mensaje acompañado con una foto de él con varios rasguños en su cuerpo.

Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos pic.twitter.com/yYbZ5XTwTc — Juan Fernando Barona (@juanferbaro) November 9, 2022

“Como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, dijo el comunicador.

En las imágenes también comparte un reporte de Medicina Legal de una supuesta agresión de la mujer.

En las redes sociales rechazan lo ocurrido y los actos de violencia propinados por el comunicador.

Por su parte, Mónica Rodríguez, presentadora de Noticias Uno, aseguró que “ningún tipo de violencia se puede justificar. “Rechazo tajante y contundentemente la agresión de la que fue víctima la pareja de mi compañero de noticias. #NiUnaMás”.