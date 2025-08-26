Atroz crimen a machete de adulta mayor estremece a Sahagún; el sospechoso fue detenido: “Ella le había tendido la mano”

Una multitud asistió al sepelio de Luz Marina Miranda, Luzma, la adulta mayor asesinada de manera cruel por un hombre al que, según cuentan en Sahagún, Córdoba, ella le tendió la mano.

La mujer fue sepultada en el Cementerio Central de Sahagún ante la presencia de decenas de personas que, con globos blancos y con vestimenta blanca, asistieron para darle el último adiós.

Sahagún Despide a Luz Marina Miranda, sentido adiós a la amiga de todos. Sahagún..Mientras que la comunidad... Publicada por JC Noticias en Lunes, 25 de agosto de 2025

Según las versiones indagadas por las autoridades, Luzma fue atacada en su casa del barrio Simón Bolívar con un machete por un hombre durante la tarde del sábado 23 de agosto.

Tras percatarse de lo sucedido, allegados a la mujer la trasladaron malherida a un centro asistencial local, de allí fue remitida a Montería, pero finalmente murió.

“Lamento darle esta noticia a Sahagún, el deceso de nuestra Luzma, decirles que hemos hecho todo el acompañamiento durante este hecho que nunca debió haber sucedido, una mujer indefensa, exigimos que todo el peso de la ley caiga sobre este bandido, agradezco los esfuerzos médicos para mantener con vida a Luz Marina, seres nobles como este no deben partir así”, dijo el alcalde de Sahagún, Jairo Balmaceda Otero.

Y es que, tal cual dijo el alcalde, una persona fue detenida por estos hechos. Se trata de una persona identificada como Douglas o El Chamo, quien es señalada por la comunidad de haberle provocado las mortales heridas a la mujer.

Algunas versiones, aun sin corroborar, indican que esta persona, que ya se había ganado la confianza de Luzma, llegó a su casa y le mintió diciéndole que a su nieto lo habían asesinado para poder ingresar y atacarla brutalmente.

La mujer es recordada en Sahagún porque se ganaba la vida con la caridad de sus vecinos, ella se dedicó durante algunos años a mantener limpias las calles de su barrio.

Mensajes a Luz Marina Miranda, mujer de 78 años asesinada en Sahagún. | Foto: Noticias 180 grados

“Luzma no es una tendencia, es la esencia que nos recuerda quiénes somos como sahagunenses. Dejemos a un lado la discordia, la cizaña, las divisiones y prioricemos honrar su memoria. Que el nombre de Luzma convoque silencio donde haya grito, respeto donde haya ofensa y encuentro donde haya ruptura. Sahagún es más grande que nuestras peleas. Hoy, más que nunca, demostremos que sabemos cuidar lo que somos, dijo Víctor Montes Martelo en Facebook.