En las últimas horas, se dio a conocer una denuncia a través de redes sociales donde muestra el desespero de una adulta mayor ante la falta de entrega de sus medicamentos.

Al parecer, una mujer quien se identificó como Carolina Padilla, y que además sería paciente de psiquiatría, estaba alterada porque necesita sus medicinas para su tratamiento.

La denuncia indicaría que la adulta mayor se encontraría supuestamente en una droguería de la EPS Audifarma, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba.

El video muestra cuando la mujer le reclama a gritos al personal de la farmacia llamando la atención de los presentes ante la angustia que mostraba la paciente frente a todos.

“Ellos no me quieren atender y denme los medicamentos de psiquiatría. Tengo psiquiatría por la muerte de un niño que me mataron de 3 años en el corregimiento de El Tomate, Municipio de Canalete, Córdoba, el 30 de agosto del 1988″, se escucha decir a la mujer.

La señora, con un visible desespero, expresa su preocupación mientras los demás pacientes que estaban en el lugar también alegaban para que atendieran a esta mujer.

#INACEPTABLE 😡 Mujer de la 3ra edad denunció que EPS Audifarma no le entrega oportuna de los medicamentos que necesita para su tratamiento psiquiátrico. “Me siento mal, pero no me entregan los medicamentos. Esto es desesperante”, expresó la paciente desde la ciudad de Montería. pic.twitter.com/nhVhtfV95z — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 25, 2025

“He quedado enferma por psiquiatría y ya ellos a mí no me entregan los medicamentos. Me siento mal. Me siento que mis hijos me tendrán que hospitalizarme otra vez”, dijo.

El video finaliza entre confusión y dudas, por lo que se desconoce qué pasó después con esta adulta mayor, mientras que los presentes decían: “¿Cómo voy a ser posible? No la atienden“.

Lo cierto es que hasta el momento Audifarma -entidad a la que señalan en este caso- no se ha pronunciado al respecto para dar a conocer su versión de los hechos o desmentir la situación.

Únicamente se conoció una respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, quien pidió al administrador de la cuenta que subió el video de la denuncia que le enviaran los datos de la paciente.

Por lo pronto, la reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar y también realizaron otras denuncias contra Audifarma por la falta de entrega de sus medicamentos.