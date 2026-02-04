Cayó alias Amaury, enlace del Clan del Golfo con carteles mexicanos de narcotráfico

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, reportó la captura de quien sería un poderoso enlace criminal entre el Clan del Golfo y los carteles mexicanos de narcotráfico.

La Policía reportó un nuevo golpe a las estructuras de Chiquito Malo, cabecilla máximo del Clan del Golfo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

De acuerdo con la Policía, en la ciudad de Medellín fue capturado alias Amaury, señalado “coordinador de narcotráfico al servicio del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), específicamente de la Subestructura Efrén Vargas Gutiérrez, quien es requerido por autoridades judiciales de los Estados Unidos”.

El director de la Dijín, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, reveló que alias Amaury “dinamizaba el tráfico internacional de estupefacientes mediante el empleo de lanchas rápidas tipo Go Fast, utilizando como puntos de salida puertos clandestinos ubicados en el golfo de Urabá, con tránsito por países de Centroamérica y destino final el mercado clandestino norteamericano”.

El director de la Dijín, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, entregó detalles de un nuevo golpe al Clan del Golfo. Foto: Policía Nacional

Agregó el mando policial que el capturado, supuestamente, “lideraba el fortalecimiento de las economías criminales asociadas al narcotráfico, mediante la siembra de hoja de coca y la instalación de laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la región de Urabá antioqueño y el departamento del Chocó”.

Sobre el operativo para capturar al presunto coordinador de narcóticos, dijo la Dijín que “fue posible establecer que Amaury estaría residiendo en la ciudad de Medellín, donde fue ubicado y capturado, dando cumplimiento a una orden emitida por el Distrito Este de Texas de Estados Unidos, quien lo requiere por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y distribución de clorhidrato de cocaína”.

El rol que desempeñaba el capturado dentro del Clan del Golfo, según la Policía, era el siguiente: “Las investigaciones señalan que el capturado actuaba como socio capitalista dentro de una organización criminal transnacional independiente, manteniendo un esquema de outsourcing criminal con el Ejército Gaitanista de Colombia en la región de Urabá”.

Asimismo, indicó la Policía que “igualmente, se estableció que mantenía vínculos con estructuras dedicadas al tráfico de drogas hacia Honduras y México, realizando envíos de cocaína a clanes mexicanos y presuntos contactos con la organización criminal Jalisco Nueva Generación”.

Según la Dijín, la DEA participó en el nuevo golpe contra el Clan del Golfo. Foto: getty images

Alias Amaury sería además socio de alias Roy, capturado en octubre de 2025, con quien coordinaba envíos internacionales de estupefacientes.

Con esta captura, se logra una afectación directa a la cadena internacional del narcotráfico, al neutralizar un eslabón estratégico que articulaba organizaciones criminales nacionales y transnacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su extradición a los Estados Unidos.