"Me sorprendió el apoyo de Íngrid a Petro": Clara Rojas

SEMANA: Usted iba a votar en blanco, así lo había anunciado, ¿cuál fue el punto de quiebre para cambiar de parecer?

Clara Rojas: Me preocupó que el país asumiera que el voto en blanco podría ser considerado un "Voto indiferente" o que con la neutralidad se respaldase "la opresión", incluso que se entendiera como una "lavada de manos". Como mi postura no significaba ninguna de las anteriores decidí que debía escoger ponderando lo mejor de cada candidato y de cada programa y en general de las propuestas que se presentaron. Por eso me decidí por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. También ponderé el hecho que habían efectuado una campaña limpia, llena de mensajes positivos, sin agresiones y con la intención de construir y presentar soluciones.

SEMANA: ¿Cómo fueron los acercamientos con la campaña de Duque?

C. R.: Desde el jueves anterior, familiares y amigos me enviaron mensajes dejándome saber que les gustaría verme en la campaña de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y el domingo les dejé saber que si los acompañaría. Por amigos comunes, ellos se encargaron de efectuar los acercamientos.

SEMANA: ¿Qué piensa del apoyo de Íngrid Betancourt a Petro?

C. R.: Me sorprendió. Como todos, me enteré por las noticias. Respeto su decisión así no la comparta.

SEMANA: Usted padeció en carne propia la guerra con las Farc, ahora no están ellos como grupo armado pero persisten otros grupos violentos, como el ELN, ¿cuál cree que debe ser el camino a seguir con ellos?

C. R.: Con las Farc hay que procurar cumplirles los acuerdos. Todo el tema de implementación y reincorporación es la manera de garantizar que asuman su ciudadanía y ejerzan sus deberes y sus derechos. Con el ELN, seguir perseverando en llegar a un acuerdo con ellos, ojalá en un tiempo menor que las Farc.

SEMANA: ¿Cómo cree que va el posconflicto con las Farc?

C. R.: El posconflicto presenta muchos desafíos. Todo el tema de los recursos asignados debe monitorearse con lupa. El tema político es complejo y el próximo Congreso tendrá grandes desafíos, pues sus representantes estarán allí y será un camino que habrá que transitar con mucho respeto y con cuidado, de manera que el país vaya entendiendo que es preferible tenerlos allí y no en el monte, ni haciendo daños.

SEMANA: El Partido Liberal se había adherido primero a Duque, pero usted en la carta pública sobre el voto en blanco se distanció de la decisión, entre otras cosas porque Duque representaba lo opuesto a los ideales que el partido había defendido como “la paz, la igualdad de género, los derechos humanos, los derechos de las víctimas, la apuesta al agro, la justicia”, ¿qué piensa de eso en este momento?

C. R.: La realidad es que Duque se ha encargado de señalar que no hará trizas los acuerdos, entre otras porque no puede. Máxime cuando Colombia ha tenido un apoyo tan amplio para que el proceso se diera. Pero también ha dicho que no acabará con las altas cortes ni las fusionará en una, como en algún momento lo propuso. En igualdad de género, la propia Marta Lucía dijo en El Tiempo que van a crear el Ministerio de la Mujer y la Familia. En temas de víctimas ambos han recalcado su compromiso con reconocer sus derechos y respetar los presupuestos de la Ley 1448. Ayer el sector del agro los apoyó, de manera que siento que los desafíos que tienen no son menores. Así que todos estos anuncios más el hecho de su propuesta económica e industrial apuntan a querer reactivar la economía.

SEMANA: ¿Por qué le cree a Duque que no va a hacer trizas los acuerdos?

C. R.: El adagio popular dice que cuando la gente dice algo hay que creerle. Este es un caso semejante, y a pesar que soy consciente que su tarea no será fácil, deberá encontrar la manera de dejar contentos a quienes siguen queriendo hacer trizas los acuerdos y a quienes como yo, queremos que la paz prospere.

SEMANA: Aun así, Duque dijo que habrá modificaciones, ¿está de acuerdo con ellas?

C. R.: Quien dijo que habría modificaciones es Iván Duque, le corresponde a él presentarlas y sustentarlas y a nosotros analizarlas.

SEMANA: Hay liberales que se han apartado del partido por las decisiones de Gaviria. Galán dijo que era un “vendido”, ¿qué opina de esto?

C. R.: Sobre el Partido Liberal hay que reconocer que no está en su mejor momento. Ojalá una vez pasen las elecciones y se decanten las situaciones, se realice una reflexión profunda que permita presentar una plataforma ideológica ajustada al país y unos derroteros mínimos para seguir adelante. Sobre el pronunciamiento del senador Galán en relación al presidente Gaviria, pues ellos tienen unas diferencias que ojalá puedan conversar y resolver. Me cuesta pensar que un hombre que confrontó tan decididamente, en su momento, a Pablo Escobar pueda considerarse "un vendido" por alguna eventual investigación a su hijo Simón. Amanecerá y veremos.

SEMANA: Gane Duque o Petro, Colombia tendrá la primera mujer vicepresidente de su historia, tal como usted aspiró a serlo, ¿qué opinión le merece este hecho?

C. R.: Sin duda es muy importante para el país y para las mujeres de Colombia. En el caso de Marta Lucía Ramírez, la conozco de tiempo atrás, incluso desde que fue viceministra de comercio exterior, para mí siempre ha sido referente. Fue jefe, cuando fue ministra de Comercio. Es una mujer perseverante, trabajadora, sería, también ha sido senadora y ministra de Defensa. Además, su trabajo político es de tiempo atrás. Consideré que debía apoyarla y confío en ella. Sé que es batalladora y saca las cosas adelante, a pesar de los obstáculos que se le presenten.

SEMANA: ¿Qué sigue en su vida política?

C. R.: Me encuentro terminando la legislatura y preparando el informe de rendición de cuentas. Una vez termine y pase el Mundial, ya miraremos.