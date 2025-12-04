Suscribirse

Bogotá

Hermana de Falcao García sufrió intento de robo en Bogotá junto a su mamá: “Por poco nos pegan un tiro”

Los hechos se presentaron mientras iba manejando su carro en un sector de la capital.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 1:44 a. m.
Michelle García Zárate, contó como fueron los momentos de angustia que vivió junto a su mamá.
Michelle García Zárate contó los momentos de angustia. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil: michgarciaz

En medio de un intento de robo que terminó con la muerte de Jean Claude Bossard el pasado 2 de diciembre, en Bogotá, la hermana de Falcao García reveló que vivió una situación de inseguridad que también pudo haber terminado en tragedia.

Michelle García Zárate contó en sus redes sociales como fueron los momentos de angustia que vivió junto a su mamá el pasado 1 de diciembre, en un sector de la capital.

Contexto: Video muestra el momento en el que policía disparó a ladrones que mataron a Jean Claude Bossard durante robo en Bogotá

“A mi mamá y a mí, literal hace 3 días, intentaron atracarnos con pistola en mano. Gracias a la protección de Dios, lo podemos contar hoy y no nos pasó nada”, mencionó inicialmente.

De acuerdo con la hermana del futbolista, los hechos se presentaron mientras iba manejando su carro tras salir de la casa de su mamá, quien vive en el municipio de Chía, a las afuera de la ciudad.

Michelle García Zárate, contó como fueron los momentos de angustia que vivió junto a su mamá.
Michelle García Zárate narró la situación en sus redes sociales. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil: michgarciaz

“Íbamos en una avenida principal, donde había tráfico. Y tuvimos que detenernos. Yo en eso, yo soy una persona muy analítica que está realizando los alrededores siempre. Y vi a un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Entonces veo que tenía como las manos como, no sé, raras. Pasa una moto y el tipo le saca una pistola y yo, oh my God, Cristo Jesús bendito. Acá fue. Entonces la moto como que sigue y ni se da cuenta, ni se entera”, dijo a través de un video.

Michelle agregó que gracias a una serie de eventos, lograron escapar del sitio sin daño, sintiendo que fue una intervención divina:

El tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo y nos apunta con la pistola. Yo creo que fue Dios. Yo no sé qué pasó, pero como que se despeja todo, yo acelero y venía como una moto también que iba a atropellar al ladrón. Entonces el man como que se retrocede y pudimos escapar gracias a Dios”, mencionó.

La hermana del Tigre se mostró conmocionada por la inseguridad que atraviesa Bogotá diariamente y envió un mensaje a la ciudadanía en general para que tengan precaución.

Por poco nos pegan un tiro y pasa una tragedia o nos roban el carro. Por favor, cuídense. Estén muy pendiente de sus alrededores. No salgan solos, intenten no llevar cosas de valor, y oren mucho. La protección de Dios es real”, puntualizó.

