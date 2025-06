Según le contaron sus familiares a SEMANA , desde el 23 de mayo se había reportado como desaparecida y no fue sino hasta cinco días después que se supo de su paradero. Su cuerpo fue hallado en el refrigerador desconectado de un local en el centro comercial El Dorado del municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, Guatemala.

El caso ha impactado incluso a los mismos guatemaltecos, que se encuentran investigando lo sucedido para determinar qué ocurrió y a los responsables de este hecho. Por ahora no se descarta que pueda haberse tratado de un feminicidio.

No se descarta que se haya tratado de un feminicidio. | Foto: Getty Images

Además de esclarecer lo sucedido, la familia ahora vela por la repatriación del cuerpo; sin embargo, no cuentan con los fondos suficientes, por eso están pidiendo donaciones y ayudas a través de la plataforma Go Fund Me (Campaña: https://gofund.me/0ac980f8) o a través del Nequi 3115909656.