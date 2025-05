Hija de mujer víctima de feminicidio en Bogotá hizo espantosa revelación: “Le quita las uñas”

“Leonidas ni siquiera cuenta la parte donde él escribió con sangre en las paredes. Él ni siquiera cuenta el dolor... Yo le mandé a arreglar sus uñas y cuando a mí me la entregaron (muerta), ella ya no tenía sus uñas. Mi papá fue hasta ese punto de pegarle con una maceta en la cabeza, degollarla y también cortarle sus muñecas y, tras del hecho, no le bastó; le quita las uñas”, recordó Dayana en el videopódcast citado anteriormente.

Así mismo, Dayana manifestó que cierto día, cuando Leonidas se encontraba recluido en el hospital, ya capturado, la llamó: “Y me dijo, ‘ay hijita, yo maté a su mamá, pero yo también me intenté matar y no pude’. Y yo en vez de tratarlo mal y haber utilizado las mismas palabras que de pronto él a mí me decía, o como nos trató antes, no tuve la fuerza y solamente le dije: ‘Usted es un descarado. Usted a mí me quitó lo más bonito que yo tenía, usted me quitó a mi mejor amiga. A partir de hoy, usted también se muere para mí‘. Y así es, yo no tengo contacto con él y no quisiera tenerlo”.