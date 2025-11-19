Suscribirse

Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

La deportista era una figura reconocida en las canchas sintéticas del municipio.

20 de noviembre de 2025, 12:13 a. m.
Las autoridades mantienen en curso las labores investigativas para esclarecer el caso.
Las autoridades mantienen en curso las labores investigativas para esclarecer el caso. | Foto: Redes sociales

El cuerpo de una joven deportista, identificada como Mailin Yisel Sánchez, de 26 años, fue encontrado el domingo 16 de noviembre en una vía rural que conduce a La Madera, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. La comunidad dio aviso a las autoridades tras hallar el cadáver; las primeras inspecciones indican que presentaba varios impactos de bala.

La víctima fue reconocida durante la mañana por líderes deportivos y personas que la conocían en Ocaña. Mailin, madre de una niña menor de cinco años, era jugadora de microfútbol y participaba en torneos femeninos realizados en canchas sintéticas del municipio.

Contexto: ¿Quién es alias Flypper, segundo cabecilla del Tren de Aragua?; estaba escondido en Cúcuta

En la vía rural fue hallado el cuerpo, a un costado de la trocha, sin zapatos y con signos de violencia, como confirmaron uniformados que atendieron el caso. La Fiscalía analiza las pruebas y sigue pistas para establecer qué ocurrió y si el crimen se cometió allí o si el cuerpo fue llevado a ese punto.

Mensajes de condolencia comenzaron a circular entre personas del entorno deportivo de Ocaña después de que se conociera la identidad de la joven. Uno de los clubes femeninos con los que Mailin había competido publicó una comunicación lamentando su muerte y enviando condolencias a su familia: “Es terrible escuchar acerca de tu partida y quiero ofrecer mis más sinceras condolencias a tu familia, incluyendo su pequeña hija” decía.

La deportista era una figura reconocida en las canchas sintéticas del municipio y había participado en distintos torneos locales.

Contexto: Joven de 23 años fue asesinado frente a su madre en Cúcuta: ataque de sicarios en plena calle

Vecinos y conocidos han expresado su tristeza por el hecho, mientras las autoridades avanzan en la investigación. La familia permanece a la espera de resultados oficiales.

Las autoridades mantienen en curso las labores investigativas para esclarecer el caso. Por ahora se adelantan inspecciones en la zona y entrevistas iniciales, mientras avanzan las verificaciones que permitan reconstruir los hechos. La investigación está a cargo de las autoridades judiciales competentes.

Contexto: La conmovedora marcha de los indígenas en Cúcuta por la guerra en el Catatumbo: “No nos maten”

En lo que va de noviembre, las autoridades han registrado varios casos de mujeres asesinadas en Norte de Santander, lo que ha encendido las alertas locales sobre violencia contra las mujeres en el departamento. Actores sociales han llamado la atención sobre la frecuencia de estos hechos mientras las investigaciones avanzan.

Otro hecho que mantuvo en alerta a las autoridades ocurrió el pasado 15 de octubre en Zulia, área metropolitana de Cúcuta, donde Wendy Saray Orozco Cera fue asesinada con arma de fuego mientras cumplía su turno en una estación de servicio. El agresor, identificado como un compañero de trabajo, habría actuado luego de que la víctima lo denunciara por acoso.

