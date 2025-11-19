Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

El cuerpo de una joven deportista, identificada como Mailin Yisel Sánchez, de 26 años, fue encontrado el domingo 16 de noviembre en una vía rural que conduce a La Madera, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. La comunidad dio aviso a las autoridades tras hallar el cadáver; las primeras inspecciones indican que presentaba varios impactos de bala.

La víctima fue reconocida durante la mañana por líderes deportivos y personas que la conocían en Ocaña. Mailin, madre de una niña menor de cinco años, era jugadora de microfútbol y participaba en torneos femeninos realizados en canchas sintéticas del municipio.

En la vía rural fue hallado el cuerpo, a un costado de la trocha, sin zapatos y con signos de violencia, como confirmaron uniformados que atendieron el caso. La Fiscalía analiza las pruebas y sigue pistas para establecer qué ocurrió y si el crimen se cometió allí o si el cuerpo fue llevado a ese punto.

Mensajes de condolencia comenzaron a circular entre personas del entorno deportivo de Ocaña después de que se conociera la identidad de la joven. Uno de los clubes femeninos con los que Mailin había competido publicó una comunicación lamentando su muerte y enviando condolencias a su familia: “Es terrible escuchar acerca de tu partida y quiero ofrecer mis más sinceras condolencias a tu familia, incluyendo su pequeña hija” decía.

La deportista era una figura reconocida en las canchas sintéticas del municipio y había participado en distintos torneos locales.

Vecinos y conocidos han expresado su tristeza por el hecho, mientras las autoridades avanzan en la investigación. La familia permanece a la espera de resultados oficiales.

Las autoridades mantienen en curso las labores investigativas para esclarecer el caso. Por ahora se adelantan inspecciones en la zona y entrevistas iniciales, mientras avanzan las verificaciones que permitan reconstruir los hechos. La investigación está a cargo de las autoridades judiciales competentes.

En lo que va de noviembre, las autoridades han registrado varios casos de mujeres asesinadas en Norte de Santander, lo que ha encendido las alertas locales sobre violencia contra las mujeres en el departamento. Actores sociales han llamado la atención sobre la frecuencia de estos hechos mientras las investigaciones avanzan.