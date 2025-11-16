Suscribirse

Nación

¿Quién es alias Flypper, segundo cabecilla del Tren de Aragua?; estaba escondido en Cúcuta

La Policía logró su captura luego de un operativo que se adelantó en la capital de norte de Santander.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 5:22 p. m.
Alias Flypper, sería de acuerdo con la Policía, el segundo cabecilla del mando de la organización criminal del Tren de Aragua.
Alias Flypper sería, de acuerdo con la Policía, el segundo cabecilla al mando de la organización criminal del Tren de Aragua que tendría injerencia en varias ciudades de Colombia. Estaba en Cúcuta recibiendo órdenes directas de la cabeza criminal de esa organización, alias Niño Guerrero.

Informes de inteligencia advierten que este delincuente se paseaba entre Colombia y Venezuela, liderando y ordenando las actividades criminales en los dos países, principalmente relacionados con el tráfico de estupefacientes y la extorsión. Fue capturado por la Policía.

“En una operación de alta precisión, coordinada por el Gaula Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de Interpol, Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)”, dijo la Policía.

De acuerdo con la Policía, alias Flypper sería el cabecilla financiero y segundo hombre en importancia dentro del Tren de Aragua, además de ser considerado mano derecha de alias “Niño Guerrero”.

Es requerido por Venezuela, mediante Notificación Roja de Interpol, por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“De acuerdo con las investigaciones, “Flypper” habría acompañado la huida de “Niño Guerrero” en 2023, desplazándose por varios países de Sudamérica hasta ingresar a Colombia a inicios de 2024. Desde entonces, permanecía en Norte de Santander oculto bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, entre ellas secuestros, extorsiones y homicidios”, señaló la Policía.

Contexto: El Tren de Aragua busca entrar a la paz total del presidente Petro, pese a ser considerada una organización terrorista por EE. UU.

Explicaron los investigadores que alias Flypper, desplegaba en Colombia actuaciones criminales asociadas a cobros extorsivos, homicidios y secuestros mediante alianzas delincuenciales bajo la modalidad de outsourcing, con el fin de fortalecer las rentas ilegales de la estructura.

Dijo la Policía que las actividades de alias Flypper, se extendían en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia, donde continuaba articulando operaciones ilícitas. “De manera simultánea, en la ciudad de Medellín, se realizó un allanamiento en el inmueble donde reside su pareja sentimental”.

En la diligencia para capturar a alias Flypper, fueron incautados 10 teléfonos celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor, elementos de alto interés para el avance de la investigación.

