Comunicado de SEMANA

Publicaciones SEMANA se permite informar que el día 19 de junio de 2026 se presentó un incidente de carácter informático en el cual fueron comprometidos algunos de nuestros sistemas.

Ante el incidente se ha activado el protocolo de respuesta mediante el acompañamiento de expertos con el fin de conocer el alcance de la intrusión, blindar nuestra infraestructura y garantizar la protección de datos.

De acuerdo con el régimen de protección de datos personales vigente, se dio aviso a las autoridades competentes.

Tenga en cuenta no compartir sus datos, responder o acceder a correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto sospechosos que soliciten información adicional en nombre de SEMANA.