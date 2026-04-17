La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 13 años de prisión contra Santiago Zuluaga Ossa, responsable de intentar asesinar a su pareja sentimental luego de que ella se negara a interrumpir su embarazo.

Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2015 en inmediaciones del río Pantanillo, en el municipio de El Retiro, Antioquia. De acuerdo con lo establecido en la sentencia, la agresión se produjo tras una discusión entre la víctima, Paula Andrea Gutiérrez Echeverri, y el hoy condenado, quien insistía en que ella abortara, incluso entregándole pastillas para ese propósito.

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Según la reconstrucción judicial, en medio del altercado, Zuluaga Ossa intentó asfixiarla utilizando una bolsa plástica, lo que provocó que la mujer perdiera el conocimiento.

Posteriormente, fue hallada en el cauce del río por dos personas que atendieron sus llamados de auxilio y la trasladaron a un centro médico.

El fallo recoge que la víctima ingresó con signos de hipotermia, vómito y múltiples lesiones, entre ellas una herida en la cabeza, afectaciones en el cuello compatibles con asfixia mecánica y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, producto de la caída.

Estos hallazgos fueron corroborados tanto por los médicos que la atendieron inicialmente como por expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal, quienes concluyeron que las lesiones coincidían con el relato de la víctima.

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Durante el juicio, también fue clave el testimonio de Lina María Gutiérrez Echeverri, hermana de la mujer, quien relató que recibió una llamada cerca de la medianoche informándole que su familiar estaba inconsciente.

Indicó que, tras ser trasladada a la clínica Somer en Rionegro, pudo conocer lo ocurrido y evidenció directamente la gravedad de las lesiones durante su valoración.

Para la Corte Suprema, las pruebas recopiladas permiten concluir que el procesado actuó en un contexto de violencia y dominación, motivado por la decisión de la víctima de continuar con su embarazo. En ese sentido, el alto tribunal determinó que la conducta corresponde al delito de feminicidio en grado de tentativa.

Con esta decisión, la Corte ratifica la responsabilidad penal de Zuluaga Ossa y mantiene la condena impuesta en su contra.