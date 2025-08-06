Suscribirse

Nación

Corte Constitucional admite demanda de exmilitares contra la JEP: “Se está saltando la norma”

Los exmilitares alegan que la JEP habría creado un mecanismo por fuera de los términos de la ley.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 12:04 a. m.
Corte Constitucional, JEP y exmilitares.
Corte Constitucional, JEP y exmilitares. | Foto: Semana.

La Corte Constitucional estudiará una demanda que presentó Juan Daniel Mora, abogado de la Corporación Defensoría Militar, en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El argumento de Mora es que, al parecer, el alto tribunal habría puesto en marcha un mecanismo que no fue contemplado por el Congreso a la hora de su estructuración en 2017.

El punto de la discordia es el juicio de prevalencia jurisdiccional, que fija como requisito el anticipo de verdad para todo aquel compareciente que se quiera someter a este sistema.

Contexto: JEP, la tormenta que se avecina: SEMANA revela el contenido de las primeras condenas contra exguerrilleros y militares, y que desatarán polémica

“Para acceder al tratamiento especial es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, el aporte a la verdad es un criterio para definir el acceso a un tratamiento especial, pero no para aceptar el sometimiento, que es una cosa diferente”, explicó el abogado.

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse

El alegato de Mora es que la JEP, por medio de su jurisprudencia y sin aparente fundamento constitucional, introdujo esta herramienta “desconociendo la facultad configurativa del Congreso, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa y contradicción”.

Al admitir la acción, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, pidió comunicar este proceso a diferentes instancias para que se pronuncien.

Contexto: Fiscalía de la JEP pide condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía por “falsos positivos”

“Comunicar el inicio del proceso al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes, al ministro del Interior, al ministro de Justicia y al ministro de Defensa para que, si lo consideran oportuno, presenten por escrito, dentro de los diez días siguientes a la correspondiente comunicación, las razones que justifican la constitucionalidad de la interpretación objeto de la demanda”, se lee en el archivo conocido por SEMANA.

Igualmente, invitó a rendir conceptos técnicos y especializados a la JEP, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y a las facultades de derecho de las siguientes universidades: Los Andes, Antioquia, Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte, del Rosario, del Cauca, Libre, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”: Iván Cepeda

2. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

3. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

4. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

5. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalJEPExmilitares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.