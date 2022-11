“Cuando las mujeres dicen NO es NO”: el mensaje de Ángela María Robledo sobre el acoso

Este domingo 13 de noviembre, un debate se llevó a cabo en Twitter, pues el senador de la República Humberto de la Calle hizo un llamado a los hombres con el objetivo de tomar conciencia acerca del acoso y el abuso sexual en el país.

“Los acosadores sexuales alborotados. ¿Qué pasa hombres? Cuando una mujer dice no, es no. ¿Qué parte no han entendido?”, dijo el congresista.

A esto, el profesor, investigador y bioquímico Moisés Wasserman respondió: “Un ejercicio de hermenéutica posmoderna puede preguntarse qué quiso decir cuando dijo no, y llegar a la conclusión de que no, en realidad, y dependiendo de los contextos culturales diversos, significa sí”. No obstante, más tarde eliminó el trino.

A lo que la excandidata a la Vicepresidencia Ángela María Robledo le dijo: “No sea tan sofisticado Dr Wasserman para justificar con sus argumentos el machismo que termina siendo letal en Colombia. ¡Cuando las mujeres dicen NO es NO!”.

La exaspirante a la Vicepresidencia dijo que en algunos casos el “machismo termina siendo letal en Colombia”. - Foto: Twitter

Vale la pena recordar que un nuevo escándalo se registró dentro de la delegación que viajó con el presidente de la República, Gustavo Petro, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Sharm el-Sheij (Egipto).

Mediante un corto comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este sábado que el secretariado de la COP27 presentó una denuncia contra dos miembros del grupo colombiano por presunto acoso sexual.

“Hemos procedido a suspender las acreditaciones de estos dos delegados, mientras el secretariado avanza en la investigación correspondiente con respecto a este caso”, precisó la Cancillería, que además señaló que el Gobierno nacional condenó este hecho y adoptó las medidas necesarias.

El mandatario, de igual manera, no se quedó callado ante esta delicada denuncia y aseguró en su cuenta oficial de Twitter que las dos personas acusadas no hacían parte del equipo de trabajo de la Presidencia.

Adicionalmente, el jefe de Estado cordobés aprovechó el momento para puntualizar que la Casa de Nariño no cuenta con ningún tipo de delegado en la Conferencia de las Naciones Unidas, que culminará el próximo 18 de noviembre.

“Esto es una calumnia. La Presidencia no tiene delegados. Las personas que fueron acusadas [de acoso sexual] no son de la Presidencia, ni funcionarios públicos”, puntualizó el presidente.

Esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no de la presidencia, ni funcionarios públicos. https://t.co/Cwi4JCwhgi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2022

Laura Sarabia, jefe de Despacho de la Presidencia de la República, también se pronunció con respecto a este tema y recalcó que la delegación colombiana en la COP27 contó inicialmente con más de 200 personas.

“La delegación de Colombia en la COP27 eran más de 200 personas, entre ellos empresarios, representantes de ONG y líderes sociales, entre otros. Todos viajaron con recursos propios. Los acusados no eran de la comitiva presidencial, no viajaron con el presidente ni eran funcionarios”, concluyó.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó finalmente que las personas señaladas de acoso sexual en el evento habrían utilizado fraudulentamente credenciales de la delegación colombiana.

“Las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del gobierno, ni menos con miembros de la delegación presidencial. Cualquier información en contrario es difamatoria. Nos suministraron el nombre de una persona como parte de los acusados de presunto acoso sexual y verificamos plenamente que esa persona no viajó nunca a la COP27, por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente”, indicó.

Luego, sentenció: “Solo cuando la secretaría de la COP27 nos reconfirme nombres y verifiquemos la plena identidad de las personas, y que en realidad sean colombianos y hayan participado de los hechos, haremos pública la demás información, de conformidad con la ley”.

Estas denuncias de presunto acoso sexual se suman al escándalo en el que se vio involucrado el periodista Juan Fernando Barona, quien durante la gira del presidente Petro fue acusado en redes sociales de golpear a su expareja sentimental.