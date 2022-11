“Bueno conocer los nombres, para disipar dudas”: Gustavo Bolívar sobre señalados de acoso sexual en la COP27

Un nuevo escándalo se vive entre las personas que viajaron con el presidente de la República, Gustavo Petro, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP27.

En la tarde de este sábado 12 de noviembre, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que compartió que el Secretariado de la COP27 había informado al Gobierno de Colombia sobre una denuncia contra dos miembros de la delegación del país en este evento, por presunto acoso sexual.

Al respecto, la jefe de Despacho de Presidencia de la República, Laura Sarabia, aclaró: “La delegación de Colombia en la COP27 eran más de 200 personas, entre ellos empresarios, representantes de ONG, líderes sociales, etc. Todos viajaron con recursos propios. Los acusados no eran de la comitiva presidencial, no viajaron con el Presidente ni eran funcionarios”.

A esto respondió el senador de la República por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien pidió revelar la identidad de los acusados: “Bueno conocer los nombres, para disipar dudas. Cero tolerancia al acoso, de cualquier índole”.

Bueno conocer los nombres, para disipar dudas. Cero tolerancia al acoso, de cualquier índole. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 13, 2022

Más temprano, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó en su cuenta de Twitter que la secretaría de la COP27 le pidió a la institución suspender la acreditación de dos personas registradas en la delegación colombiana, compuesta por 201 personas, entre funcionarios del Gobierno, sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder.

En ese sentido, aclaró: “Las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del Gobierno, ni menos con miembros de la delegación presidencial. Cualquier información en contrario es difamatoria”.

Por tal motivo, dijo que les suministraron el nombre de una persona como parte de los acusados de presunto acoso sexual y “verificamos plenamente que esa persona no viajó nunca a la COP27, por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente”.

“Solo cuando la Secretaría COP27 nos reconfirme nombres y verifiquemos la plena identidad de las personas, y que en realidad sean colombianos y hayan participado de los hechos, haremos pública la demás información, de conformidad con la ley”, dijo el funcionario.

Concluyó: “Ratificamos que nuestro gobierno rechaza en forma contundente cualquier conducta que irrespete o agreda a la mujer y atente contra sus derechos y libertades en cualquier parte del mundo”.

SEMANA conoció que la delegación del presidente Gustavo Petro ya está en Colombia. Este 12 de noviembre viajó desde París y el avión presidencial aterrizó hacia las 6:00 p. m. en Bogotá.

Estas denuncias de presunto acoso sexual se suman al escándalo que se desató, durante el mismo COP 27, protagonizado por el periodista Juan Fernando Barona. En redes sociales se conoció que había golpeado a su pareja brutalmente. Esto generó que el medio de comunicación al que representaba (Noticias Uno) lo despidiera y, a su vez, que la Presidencia de la República lo apartara de su delegación.

En ese momento, la Presidencia de la República tuvo que emitir el siguiente comunicado: “A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano”.

En los videos, que se registraron el 15 de octubre a las 10:44 p. m. se puede ver al periodista en compañía de otro hombre, sometiendo y agrediendo a una mujer al interior de un ascensor.

En las imágenes, Barona intenta callar a la mujer a la fuerza y la golpea en varias ocasiones, mientras la otra persona pone unas maletas y unas llaves dentro del ascensor.

La mujer agredida se pronunció luego de la ola de indignación que generó la golpiza. “Quiero agradecer a todas las personas que han mostrado solidaridad con mi caso, para poner en evidencia la violencia en contra de las mujeres. Hice la denuncia de estos hechos ante Fiscalía y Comisaría de Familia. Días después me puse en contacto con las abogadas de la Red Jurídica Feminista. La semana pasada hubo audiencia y, tras revisar las pruebas, decidieron mantener la medida de protección para mí. En cuanto a la Fiscalía, no se ha comunicado conmigo”, dijo en un post publicado por la organización Jacarandas.