Curtido criminal: SEMANA revela la historia del menor que se voló del ICBF y que está relacionado con el atentado contra Miguel Uribe Turbay

SEMANA conoció detalles de la fugaz declaración que entregó el joven , de quien se reserva la identidad por tratarse de un menor de edad y una pieza clave en la investigación, por lo que no se explica cómo le permitieron evadirse del centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde no salió de forma tan voluntaria como se ha pretendido plantear.

Sin embargo, la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, explicó que el menor “no estaba en calidad de capturado, no estaba en un centro de privación de libertad y no se fugó porque no estaba en el sistema de responsabilidad penal. Entró al ICBF por su condición de migrante no acompañado y se ubica en un centro de emergencia donde le dan abrigo y comida”.