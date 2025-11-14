Day Vásquez pide a la Procuraduría vigilancia especial en la audiencia que busca revocar su principio de oportunidad

Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, se convirtió en la testigo en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. Fue la encargada de revelar toda la trama corrupta que se gestó en las venas de la campaña presidencial Petro Presidente 2022.

Habló, declaró y entregó las pruebas de cómo Nicolás Petro se encargó de recibir supuestos aportes a la campaña de su papá, algunos de origen dudoso. Day Vásquez le contó a la Fiscalía los detalles de un escándalo que sacudió a la familia presidencial.

La Fiscalía advirtió que Nicolás Petro recibió en maletas el dinero de la corrupción en la Gobernación del Atlántico. Le imputaron cargos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CbBfYyNmWd — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025

Por esa confesión recibió un principio de oportunidad, con compromisos claros y legalizados ante los jueces de control de garantías, tanto que ahora es la testigo formal contra Nicolás Petro en el juicio que está por comenzar y que busca una condena para el hijo del presidente.

Justamente es Day Vázquez la que ahora le pide a la Procuraduría una vigilancia especial, luego de una solicitud que hizo la defensa de Nicolás Petro para revocar el principio de oportunidad que la convirtió en testigo del caso. La exnuera del presidente Petro advierte algunos hechos que llaman la atención.

Advierten que con anticipación la defensa de Nicolás Pedro tuvo conocimiento, información o datos de la audiencia que busca revocar el principio de oportunidad. Day Vázquez, junto a su abogado, apenas se enteraron de la diligencia programada para el próximo 18 de noviembre.

El objetivo es lograr que la Procuraduría intervenga de la misma forma que lo ha hecho en las audiencias preparatorias al juicio contra Nicolás Petro, una vigilancia especial que en ese momento solicitó el hijo el presidente de la república y que garantice la legalidad del procedimiento, el respeto de las garantías de los involucrados.

La declaración de Day Vázquez en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Nicolás Petro, fue fundamental y legalizada su participación como testigo en el juicio. El juez de Barranquilla aceptó su participación en el proceso como parte medular de la acusación en contra del hijo del presidente.

Nicolás Petro Burgos se apropió de 111 millones de pesos por su “gestión” en la celebración irregular de dos contratos con la Gobernación del Atlántico, según la Fiscalía General. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dXTwPuSdsP — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025