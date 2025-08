“Tengo que comunicar a ustedes y a las autoridades competentes que se ha tratado a mis hijos de faltos de gallardía”, comenzó el exmandatario. “Y mi señora y mis hijos a lo largo de este proceso no han tenido un solo comentario irrespetuoso sobre quien lo ha presidido, la señora juez. Yo tampoco ni en el juicio ni en mis redes en las cuales soy muy activo he pronunciado tampoco escrito algo que irrespete a la señora juez", dijo.

🔴En vivo | Condena a Álvaro Uribe: “Fallo político que me condena”, habla el expresidente

Contexto: 🔴En vivo | Condena a Álvaro Uribe: “Fallo político que me condena”, habla el expresidente

El exmandatario narró con molestia lo que la jueza había expresado de su familia: “intentó decir que era que mis hijos habían filtrado la sentencia. Es un proceso ya no filtraciones. Desde que empezó en la Corte Suprema de Justicia . Y entonces a ellos les llega la noticia que condenan a su papá. Que ha procurado darles buen ejemplo a 12 años. Por supuesto, ellos se preocupan. Pero la señora juez tampoco verificó de dónde procedía esa información. Aquí la escuchamos decir que se lo había informado prensa de Paloquemao. Yo creo que aquí ha faltado más investigación de la que me voy a quejar, que es una de las causas por las cuales ha predominado la política sobre el derecho para condenar".

“Esto de tratar a mi familia de falta de gallardía, sin detenerse a examinar la gallardía y la prudencia de mi señora, que me acompañó en el juzgado con toda lealtad por la justicia....Allá estuvo mi señora acompañándome. Y ella lo hizo con la prudencia que la caracteriza", dijo sobre Lina Moreno .

De sus hijos también expresó otros sentimientos. “ Mis hijos son críticos del gobierno. Son críticos de que se utilice la justicia para hacer política, pero han sido respetuosos de la señora juez , como lo he sido yo. Eso de decir que a mi familia le ha faltado gallardía, que a mis hijos les ha faltado gallardía, es una acusación muy grave...Ese es un señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos”.

El expresidente se refería específicamente a una frase de la juez Heredia al iniciar la audiencia. “Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita...”.

“Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos, usted me ha tratado a mí de la peor manera y lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, reclamó el exmandatario desde el inicio.