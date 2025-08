🔴En vivo | Condena a Álvaro Uribe: jueza definió el monto de la condena contra el expresidente. Detalles y reacciones

1:30 p.m.:

Precandidata Vicky D谩vila reacciona a la condena contra el expresidente

1:15 p.m.:

Leopoldo L贸pez, l铆der opositor venezolano, envi贸 un mensaje de solidaridad a Uribe

鈥淎s铆 empiezan las dictaduras. Las dictaduras no comienzan con tanques en las calles. Comienzan con aplausos cuando encarcelan al contradictor. Con miedo disfrazado de justicia. Con jueces al servicio del poder y no de la verdad. Hoy le dicen 鈥榮entencia鈥 a lo que es claramente una persecuci贸n. No por robar, no por matar, no por delinquir. Por hablar. Por oponerse. Por no arrodillarse ante el r茅gimen鈥, expres贸 Valencia.