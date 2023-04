Denuncian que el Gobierno nacional invirtió millonaria suma de dinero para dragar en La Mojana y máquinas no están funcionando

La región de la Mojana sigue siendo blanco de críticas por su constante problemática de inundación. A pesar de las protestas, bloqueos, mesa de diálogos, solicitudes al Gobierno y demás medidas que se han optado, la comunidad asegura que no son escuchados, sus inquietudes no son solucionadas y mucho menos tenidas en cuenta.

Resulta que a principios de febrero de este año, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en aquel entonces liderada por Javier Pava, anunció la llegada de dos dragas anfibias multipropósito con el fin de cerrar el boquete de Cara de Gato en el río Cauca, y de esa manera contener las inundaciones en La Mojana.

Así se observa la problemática de inundación en zonas de La Mojana. - Foto: Tomada del Twitter @Dayanacalderonn - API

Pues bien, residentes de la zona denunciaron que el Gobierno Nacional invirtió más de 5.300 millones de pesos en esas dos máquinas y no están funcionando. Las dragas tenían el propósito de sacar arena y sedimento en el canal de la Esperanza, ubicado en Sucre, para que el agua del afluente continuara su recorrido y no se filtrara en los demás sectores.

Sin embargo, SEMANA conoció que, al parecer, esas máquinas no son aptas para dichas intervenciones y no están ejecutando los trabajos.

“A los tres días de haber llegado las dragas me trasladé hasta el lugar y me di cuenta de que no eran las dragas adecuadas para ampliar el canal de la Esperanza y cerrar el sector de Cara de Gato. Son unas dragas multipropósito, pero son dragas para hacer otro tipo de trabajo mas no para trabajar en el río Cauca porque el volumen de agua que ellas arrojan en el sedimento es demasiado poquito, eso no aguanta, se lo lleva cualquier corriente”, explicó Abel Regino, quien ha realizado veeduría de lo acontecido.

De acuerdo con el contrato establecido, si las máquinas no funcionan o se presenta cualquier otro tipo de incidente, el Gobierno tendrá la potestad de subcontratar otras dragas para adelantar las labores.

“Esas dragas que llegaron vinieron hacer unas adecuaciones hidráulicas y no sirven absolutamente para nada y las tienen ahí. La Unidad de Gestión del Riesgo está empeñada en ponerlas a trabajar y nosotros la comunidad no vamos a dejar que esas dragas trabajen”, sostuvo Regino.

El dragado busca evacuar agua que entró por el boquete de Cara e Gato - Foto: Tomada de Twitter @UNGRD

La preocupación se concentra en que esas máquinas tienen aproximadamente dos meses de estar en la zona y, supuestamente, no están funcionando. Es decir, la comunidad afirma que los más de 5.300 millones de pesos se están perdiendo.

De hecho, la misma población organizó una recolecta en el mes de marzo y con el dinero recaudado contrataron otras maquinarias para intervenir la zona de Cara de Gato, en el sur de Bolívar.

“Ese contrato debe ser cancelado o deben subcontratar otras dragas para poder trabajar en Cara de Gato. En estos momentos esas dragas las tienen paradas y las quieren poner a trabajar para justificar el contrato que ya firmaron. Pero nosotros en ningún momento las vamos a dejar trabajar, porque eso es un absurdo, eso es robarse la plata”, indicó Abel Regino.

SEMANA intentó comunicarse con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero al término de esta publicación no se recibió una respuesta.

¿Qué es lo que pasa en La Mojana?

Aunque el crítico panorama de La Mojana no es una circunstancia novedosa, lo cierto es que en 2021 se volvieron a prender las alarmas. El 27 de agosto de ese año, debido a las fuertes lluvias y crecientes súbitas, se presentó el rompimiento de 15 metros de longitud en el dique construido sobre la margen izquierda del río Cauca, a la altura del sitio conocido como Cara de Gato, en el sur de Bolívar.

Más de 38.000 personas, en su mayoría habitantes de Sucre, resultaron damnificadas.

Cabe recordar que esa región está conformada por 11 municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia.

La Mojana (Sucre) en medio de la ola invernal - Foto: Foto suministrada a SEMANA

Para dar solución definitiva, a lo largo de los años se han presentado varios proyectos, pero ninguno ha sido materializado. El más reciente, avaluado en 2 billones de pesos, contempla la construcción de un dique en el lado izquierdo del río Cauca con 33 compuertas. Asimismo, el dragado de todo el sistema de caños, ciénagas y ríos.

No obstante, el Gobierno nacional esgrime que dichas intervenciones no constituyen una solución.

“La idea fácil, la que quisiéramos que fuera una realidad, es que tapen Cara de Gato, pero si viene más agua, ¿se puede tapar Cara de Gato? Es muy poco probable. Entonces las acciones son diferentes”, dijo el presidente Gustavo Petro durante una visita que realizó el año pasado.

El jefe de estado explicó que las obras puede verse afectadas porque sigue lloviendo en algunas regiones del país y eso puede obstaculizar los trabajos.