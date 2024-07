“Sin agresiones, podemos sacar a Bogotá adelante”: Diego Molano

SEMANA: ¿Qué está ocurriendo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien por medio de sus reclamos da a entender que el Gobierno de Iván Duque no le está cumpliendo a la capital del país?

Diego Molano: Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno se fijó tres objetivos: proteger la vida, apoyar a los más vulnerables y evitar la pérdida del trabajo. Ese ha sido el marco para la evaluación y la toma de decisiones; es decir, buscamos garantizar un sano equilibrio entre la salud y el empleo. Con la alcaldesa ha habido diferencias a la hora de interpretar cómo se debe abordar este objetivo, y en ocasiones pareciera existir un dilema entre la salud y el empleo. Pero la voluntad del presidente Duque es encontrar siempre un punto de acuerdo en Bogotá y en el resto de las ciudades del país.

SEMANA: ¿Qué piensan en la Casa de Nariño del tono con el que la mandataria se ha referido al presidente?

D.M.: Ante la magnitud del problema, uno entiende la gran preocupación y angustia que tiene la alcaldesa frente a los retos que se están viendo en Bogotá. Pero hemos visto unos señalamientos hacia el Gobierno que tienen su motivación en que nosotros no compartimos la propuesta de mantener a los ciudadanos encerrados indefinidamente. Aquí siempre ha habido una disposición para hablar, entender y ayudar. Las agresiones no son buenas, menos en medio de una pandemia. Creemos que las diferencias deben tramitarse de la manera más respetuosa y trabajando en equipo.

SEMANA: ¿Sienten que ha habido agresiones de parte de ella?

D.M.: La alcaldesa ha tomado por costumbre utilizar comentarios desobligantes cada vez que algo no funciona en Bogotá. Descalificó la decisión del presidente de guardar la cuarentena en estos meses, y presentó ese hecho como si él estuviera encerrado y no trabajando. Por supuesto, son agresiones que en un momento determinado no sirven para construir. En la mitad de una emergencia como la que estamos viviendo no sirve de nada hacer señalamientos, sino asumir responsabilidades. Todos lo estamos haciendo.