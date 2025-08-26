El contador público que se encontró $30 millones y los devolvió: la recompensa lo sorprendió

Un acto de honestidad se registró en Montería, Córdoba, donde un hombre desempleado devolvió la suma de 30 millones de pesos que se encontró en una tienda de cadena.

Carlos Elías López, contador público de profesión, no se quedó con el dinero, sino que se dirigió hasta las instalaciones de la Policía Metropolitana y los devolvió. Se conoció que esta persona estaba desempleada desde hace varios meses, pero, aun así, entregó los billetes a las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, los 30 millones de pesos eran producto de un CDT bancario que había sido extraviado por sus propietarios. Ante este acto, el hombre que reside en el barrio 6 de Marzo, fue elogiado por la administración local hasta el punto de que le dieron un trabajo.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, elogió la acción de este ciudadano al asegurar que es necesario que haya más personas como Carlos Elías López en nuestra sociedad.

“Este ciudadano nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa la situación económica, cuando se actúa con principios y valores se siembra confianza y orgullo colectivo. A él y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, les damos nuestro reconocimiento y gratitud”, dijo el mandatario.

Kerguelén García lo felicitó una y otra vez por su acción de entregar el dinero pese a no tener un trabajo estable desde hace varios meses.

“Te felicito, crecer en valores es muy importante. Acciones como esta nos llenan de esperanza, porque una persona como tú, que tiene necesidades y afronta una situación de desempleo y, aun así, devuelve $30.000.000, nos demuestra que sí somos gente buena”, agregó.

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería. | Foto: Alcaldía de Montería

El alcalde también aprovechó y le dio un puesto en una de las dependencias de su administración, asegurando que los funcionarios deben ser honestos y transparentes.

“Ahora vas a trabajar en la Secretaría de Hacienda, porque personas honestas como tú son las que necesitamos en nuestra ciudad y en el país. Bienvenido a la administración: ahora vas a cuidar la plática de los monterianos”, indicó.