El presidente Petro dice que el asesinato de dos policías en Bosa, al sur de Bogotá, “no quedará impune”

El presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato de dos policías en Bosa, al sur de Bogotá, en la tarde de este domingo. Petro prometió que el crimen no quedará impune. En su cuenta de Twitter escribió “Los asesinatos del subintendente José Sánchez y del patrullero Gustavo Bohórquez de la @PoliciaBogota no quedarán impunes. He pedido que se identifique y se judicialice a los responsables.”

¿Qué sucedió?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los dos uniformados llegaron a atender un llamado de la comunidad en el barrio Los Olivos de Bosa, en un lugar cercano a la estación de TransMilenio León XIII. Se dio una persecución y un cruce de disparos, en el cual los dos policías fueron baleados, mientras intentaban capturar a los delincuentes.

Los criminales habrían huido del lugar, la Policía adelanta un plan candado para dar con la captura de los responsables, dos hombres armados que se movilizan en una motocicleta.

La alcaldesa Claudia López también se expresó frente a los hechos “Comandante de @PoliciaBogota me informa del vil asesinato de dos policías cumpliendo su deber en Bosa. Toda mi solidaridad y el acompañamiento que se necesite a nuestra Policía, para esclarecer los hechos. Pido a los organismos judiciales dar toda la prioridad a la investigación” tuiteó esta tarde.

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, se manifestó también en su cuenta de Twitter, pidiendo solidaridad con las familias de los soldados y policías asesinados en Bogotá este domingo, así como las de aquellos asesinados en la noche del pasado viernes en El Plateado, Argelia, Cauca: “ofrendaron sus vidas en cumplimiento de sus funciones. El gobierno no las abandonará”, aseguró Velásquez.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El subintendente José Alirio Sanchez, de 35 años, fue una de las víctimas.

La otra víctima fue el patrullero, Gustavo David Bohorquez, de 22 años. De acuerdo con el diario El Heraldo, Bohórquez era originario del departamento de Sucre, más exactamente venía del corregimiento del Chochó en la ciudad de Sincelejo. El joven llevaba apenas un año y un mes al servicio de la institución.

Los asesinatos del subintendente José Sánchez y del patrullero Gustavo Bohórquez de la @PoliciaBogota no quedarán impunes. He pedido que se identifique y se judicialice a los responsables. pic.twitter.com/t4Rh69N7Ni — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2022

En redes sociales se han dado a conocer imágenes que corresponderían al momento en que otros miembros de la policía llegan a atender la emergencia. Las imágenes permiten ver a decenas de personas, rodeando una camioneta de la policía, donde ubican los cuerpos sin vida de quienes perdieron la vida.

Recompensa

El General Carlos Fernado Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que están trabajando para identificar a los responsables y dice que habrá una recompensa para quien de información que permita su captura: “Ofrecemos una recompensa hasta de 200 millones de pesos por información, que nos permita la identificación e individualización, pero también la ubicación y captura de estos delincuentes que ultimaron y asesinaron a nuestros policías”.