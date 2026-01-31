En esta fecha los colombianos podrán saber a ciencia cierta por quién votar, ¿por qué?

Ahora sí llegó la hora de la verdad. Después de una maraña de nombres de aspirantes a la presidencia de la República, con el acercamiento de las fechas de las elecciones, también se va decantando la lista de los que llegarán a estar en el tarjetón, seguramente, para la primera vuelta.

Viene ya la recta final y la Registraduría estableció el periodo para la inscripción de candidaturas, el cual, confirmó la entidad, se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026.

Para cumplir ese cronograma, la Registraduría estableció algunas reglas, entre las cuales se destaca que las candidaturas pueden ser inscritas por partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y coaliciones.

La Registraduría estableció el periodo para la inscripción de candidaturas. Foto: LILIANA RINCON

El voto en blanco

De acuerdo con lo establecido por la Registraduría, en aras de la democracia que permite la libertad de elección, para las mismas fechas podrán inscribirse los promotores del voto en blanco.

Esta opción suele entenderse de manera equivocada, pues se ha propagado la idea de que beneficia a quienes llevan mayorías. Pero la realidad es que es la alternativa en la primera vuelta para quienes no están de acuerdo con ninguno de los nombres que se barajen en el tarjetón definitivo.

Desde hoy

Según la Registraduría, a partir de este sábado 31 de enero y hasta el 13 de marzo se llevará a cabo la inscripción de candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, las cuales se realizarán el 31 de mayo.

A partir de este sábado 31 de enero y hasta el 13 de marzo se llevará a cabo la inscripción de candidatos. En la foto, Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Registraduría Nacional

¿Y cómo juega el tema de las consultas?

Los colombianos escuchan acerca de consultas para llegar a definiciones de candidatos por partidos. Al respecto, la Registraduría explicó que, en los casos en que los candidatos a la presidencia sean seleccionados mediante las consultas que se realizarán el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta, según lo establecido en la ley.

Pero las candidaturas pueden ser inscritas por partidos o movimientos políticos, para lo cual, deberán tener personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y coaliciones.

En los casos en que los candidatos a la presidencia sean seleccionados mediante las consultas que se realizarán el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta promulgados por la Registraduría. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

Según la entidad que administra los temas relacionados con elecciones, el trámite de inscripción debe realizarse personalmente en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, previo agendamiento de una cita por parte de los candidatos o representantes legales, delegados, miembros de comités inscriptores o gerentes de campaña de las agrupaciones políticas que los postulan.

Para quienes promueven el voto en blanco hay una indicación específica de la Registraduría: previo al agendamiento de la cita para la inscripción con el funcionario electoral competente, deberán remitir a los correos electrónicos antes señalados los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos formales.