Colombia lanza Guía de Integridad Informativa para frenar la desinformación y proteger el debate en época electoral

Hay capítulos en la guía que buscan orientar decisiones concretas durante las campañas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de diciembre de 2025, 2:16 a. m.
La guía reúne orientaciones técnicas, pedagógicas y normativas dirigidas a varios tipos de público.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE) presentaron una Guía de Integridad de la información en Contextos Electorales diseñada para ayudar a frenar la desinformación y proteger el debate público durante las campañas.

La guía reúne orientaciones técnicas, pedagógicas y normativas dirigidas a partidos, campañas, creadores de contenido y otros tipos de público.

Esa iniciativa responde a diferentes problemas: la velocidad con la que circulan contenidos falsos, la amplificación de discursos de odio en redes y el uso de herramientas de inteligencia artificial que facilitan la manipulación informativa.

Las instituciones organizadoras señalan que la Guía ofrece herramientas para reconocer riesgos, verificar información y reducir la circulación de narrativas manipuladas en tiempos electorales.

Hay cinco capítulos en la guía que buscan orientar decisiones concretas durante campañas y coberturas electorales:

  • Veracidad. Pautas para verificar fuentes y datos, y evitar la difusión de información engañosa.
  • Imparcialidad. Claves para distinguir hechos de opiniones y reducir sesgos al informar sobre candidatos y procesos.
  • Ecosistema informativo. Explicación de cómo circula hoy la información entre medios, plataformas y audiencias; incluye análisis de riesgos como burbujas informativas, discursos de odio y uso inadecuado de inteligencia artificial.
  • Marco normativo electoral. Lenguaje claro sobre las reglas que regulan la información y la publicidad electoral, y sobre las funciones del CNE, la Registraduría y la CRC.
  • Alfabetización mediática. Herramientas y ejercicios prácticos para que ciudadanos y profesionales desarrollen habilidades para analizar contenidos y detectar manipulaciones.

La estructura de esos capítulos busca explicar cómo se produce, transmite y consume la información en épocas de elección y qué pasos concretos tomar frente a un rumor o una pieza viral dudosa.

Andrea Muñoz, comisiones de Contenidos Audiovisuales de la CRC, enfatizó que la guía se pone “al servicio del país para fortalecer la conversación pública y blindar la confianza en los procesos electorales”, y agradeció el trabajo conjunto con la Registraduría, el CNE y la MOE.

Esa cooperación entre entes estatales busca que el material llegue tanto a equipos de campaña y universidades como a salas de redacción.

La Guía propone pasos como: comprobar una fuente primaria antes de publicar, contrastar datos con las entidades responsables, marcar claramente qué es opinión y qué es hecho, y aplicar criterios de proporcionalidad y contexto en piezas que traten acusaciones o rumores.

También sugiere ejercicios de alfabetización mediática dirigidos a colegios y organizaciones comunitarias para que más ciudadanos identifiquen manipulación y no la difundan.

