Suscribirse

Política

Partido Liberal le ofrece su aval a Daniel Palacios para las elecciones del 2026; le piden que participe de una consulta interpartidista

La colectividad reconoció el trabajo que ha hecho el exfuncionario y destacaron su trayectoria.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 5:52 p. m.
Daniel Palacios
El exministro del Interior Daniel Palacios avanza en su candidatura presidencial. | Foto: Samantha Chavez

El Partido Liberal le envió una carta al exministro del Interior, Daniel Palacios, para coavalar su candidatura. “Su trayectoria representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Por eso, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano reconoce y valora su aspiración presidencial inscrita a través su proceso de precandidatura”, dijeron.

Desde el Partido Liberal le pidieron que pueda entrar a una consulta interpartidista en marzo del 2026 en la que se pueda elegir a un candidato único entre ese sector.

“El Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia. Usted es, sin duda, uno de ellos”, aseguaron desde la colectividad.

Daniel Palacios
El partido envió la invitación al exministro del Interior. | Foto: Samantha Chavez

En ese sentido, afirmaron que hacen esta invitación porque hasta el momento no se ha elevado ninguna solicitud formal de aval ante el partido, por lo que desde la Dirección Nacional lo invitaron a hacer parte de ese proceso.

“Se trata de un momento decisivo. Colombia necesita procesos serios, transparentes, abiertos a la opinión pública y alejados de cualquier sombra de imposición. Su participación fortalecerá la legitimidad del mecanismo, ampliará la base ciudadana de la consulta y permitirá presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”, señalaron desde el Partido Liberal.

Contexto: María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, se refirió a la llegada de influenciadores al Congreso: “Alejarnos de la política de los likes”

Dijeron que esto podría contribuir a que haya unidad entre las fuerzas democráticas y que se pueda escuchar y empoderar a las regiones. “Ese es el anhelo histórico del liberalismo colombiano, y usted encarna buena parte de ese legado. Agradecemos de antemano su respuesta y quedamos atentos a avanzar, de manera conjunta, en la suscripción del acuerdo de coalición correspondiente”, afirmaron.

Expresidente César Gaviria
El expresidente César Gaviria es el líder del Partido Liberal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Por ahora, Palacios no se ha referido a qué decisión tomará. El exministro del Interior se encuentra recogiendo firmas para ser avalado como candidato, las cuales deben ser presentadas ante la Registraduría.

Palacios ha hablado de la posibilidad de unirse con otros candidatos pues considera que ese sería el camino. “La unidad se construye, no se impone. Soy un convencido de que ese es el único camino. La forma más democrática y transparente para construir esa unidad es consultarle directamente al ciudadano, con su voto, no a través de encuestas, o de pactos de pasillo”, aseguró.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los Fronterizos: la temida banda de presuntos homicidas y traficantes desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá

2. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

3. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

4. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

5. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido LiberalDaniel PalaciosElecciones

Noticias Destacadas

La precandidata destaca la necesidad de impulsar el empleo formal y recuperar la confianza inversionista en el país.

Juana Carolina Londoño le pide al Partido Conservador hacer una convención nacional para elegir a su candidato a la Presidencia

Redacción Semana
Las comisiones primeras conjuntas debaten la creación del Ministerio de la Igualdad.

Gobierno perdió otro round en el Congreso en su intento por tramitar el Ministerio de la Igualdad

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro reveló detalles del asesinato de una patrullera en el Huila: fue delante de su hermana y su hijo

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.