El Partido Liberal le envió una carta al exministro del Interior, Daniel Palacios, para coavalar su candidatura. “Su trayectoria representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Por eso, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano reconoce y valora su aspiración presidencial inscrita a través su proceso de precandidatura”, dijeron.

Desde el Partido Liberal le pidieron que pueda entrar a una consulta interpartidista en marzo del 2026 en la que se pueda elegir a un candidato único entre ese sector.

“El Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia. Usted es, sin duda, uno de ellos”, aseguaron desde la colectividad.

El partido envió la invitación al exministro del Interior. | Foto: Samantha Chavez

En ese sentido, afirmaron que hacen esta invitación porque hasta el momento no se ha elevado ninguna solicitud formal de aval ante el partido, por lo que desde la Dirección Nacional lo invitaron a hacer parte de ese proceso.

“Se trata de un momento decisivo. Colombia necesita procesos serios, transparentes, abiertos a la opinión pública y alejados de cualquier sombra de imposición. Su participación fortalecerá la legitimidad del mecanismo, ampliará la base ciudadana de la consulta y permitirá presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”, señalaron desde el Partido Liberal.

Dijeron que esto podría contribuir a que haya unidad entre las fuerzas democráticas y que se pueda escuchar y empoderar a las regiones. “Ese es el anhelo histórico del liberalismo colombiano, y usted encarna buena parte de ese legado. Agradecemos de antemano su respuesta y quedamos atentos a avanzar, de manera conjunta, en la suscripción del acuerdo de coalición correspondiente”, afirmaron.

El expresidente César Gaviria es el líder del Partido Liberal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Por ahora, Palacios no se ha referido a qué decisión tomará. El exministro del Interior se encuentra recogiendo firmas para ser avalado como candidato, las cuales deben ser presentadas ante la Registraduría.