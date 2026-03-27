El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advirtió que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias moderadas a fuertes en gran parte de Colombia, con riesgo de tormentas eléctricas en varias regiones.

Ideam, UNGRD y Dimar advierten fuertes condiciones climáticas en las próximas semanas: este mes dejaría de llover y llegaría El Niño

Regiones Andina, Pacífica y Amazonía concentran las lluvias más intensas del pronóstico

El pronóstico advierte sobre precipitaciones fuertes en regiones clave del país, mientras algunas zonas del Caribe mantendrán condiciones secas.

Durante las próximas 24 horas, Colombia enfrentará un panorama climático dominado por abundante nubosidad y lluvias persistentes en amplios sectores del territorio nacional.

Lo anterior se presentará especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.

Este es el pronóstico oficial emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Según la entidad, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas sectorizadas.

También se presentará este fenómeno en zonas del sur de Bolívar y Sucre; sur y oriente de Córdoba; oriente de Chocó; centro y oriente de Valle del Cauca y Cauca.

De igual forma se este clima se dará en amplias áreas de Santander, Antioquia, el Eje Cafetero y sectores de Boyacá y Cundinamarca.

También se prevén precipitaciones significativas en Tolima, Huila, Meta, Guaviare y gran parte de la Amazonia.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en puntos estratégicos como las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, y regiones como La Mojana y El Catatumbo.

A esto se suman los piedemontes Llanero y Amazónico, así como áreas marítimas del Caribe sur, el área insular y el Pacífico centro y norte.

En contraste, otras zonas del país tendrán precipitaciones más leves o condiciones secas.

Se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, así como en partes de Arauca, Casanare y Vichada.

Mientras tanto, en el resto del territorio nacional predominará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco.

El comportamiento atmosférico estará influenciado por varios sistemas.

El Ideam explicó que persisten sistemas de baja presión y una zona de inestabilidad asociada a la Vaguada Monzónica, lo que favorece la formación de nubosidad, especialmente en las regiones Andina y Pacífica.

Además, se mantiene activo un jet de bajo nivel en la Orinoquía y el Caribe, fenómeno que, especialmente en horas de la mañana y la tarde, podría propiciar condiciones más secas en esas regiones.

A su vez, condiciones de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera están facilitando el transporte de humedad desde la Amazonía hacia el centro, occidente y suroriente del país, lo que intensifica las lluvias en estas zonas.

Lluvias moderadas a fuertes se registran en varias regiones del país, con probabilidad de tormentas eléctricas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Foto: Getty Images

Así se comportará el clima en las principales ciudades del país: lluvias, tormentas y zonas con tiempo seco

En cuanto a las principales ciudades, el panorama será variado. Barranquilla y Cartagena tendrán cielos entre ligeros y parcialmente nublados, con predominio de tiempo seco y temperaturas máximas cercanas a los 33 °C y 32 °C, respectivamente.

En Medellín, se prevé una jornada mayormente nublada con lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas, con una temperatura máxima de 22 °C.

Bucaramanga y Cali presentarán condiciones similares, con lluvias intensas y tormentas.

En Tunja se espera una mañana seca seguida de lluvias moderadas en la tarde y noche.

En Bogotá se prevé un día mayormente nublado con lluvias intermitentes desde la mañana, que se intensifican en la tarde y se extienden a casi toda la ciudad.

Aunque en la noche disminuirán, persistirán lloviznas, lo que configura una jornada húmeda y con posibles afectaciones en la movilidad.