En firme la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por decisión del Consejo de Estado

En la Sección Quinta de este jueves 18 de septiembre, los magistrados del Consejo de Estado que la integran dejaron en firme el acto con el que se eligió a Jorge Enrique Avecedo Peñaloza como alcalde de Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

Esa decisión se dio tras resolver un recurso de apelación que interpuso Robert Paul Vaca Contreras, quien demandó el acto que dejó electo a Acevedo, contra el fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negando la nulidad de ese trámite.

El Consejo de Estado explicó en su decisión que “confirmó la negativa del Tribunal, al concluir que los cargos planteados por el demandante carecían de la precisión necesaria para estructurar la causal de nulidad electoral”.

El recurso contra el alcalde de Cúcuta alegaba que dentro de su elección se presentaron supuestas diferencias entre los formularios E14, que son las actas de mesa, y los E24, que consolida el resultado del escrutinio. Sin embargo, el Consejo de Estado no halló los argumentos suficientes para validar esa situación.

Panorámica de Cúcuta. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Para que prospere este tipo de cargos, el demandante debe identificar de manera concreta la mesa, la diferencia numérica y el candidato beneficiado o afectado por la supuesta alteración. En este caso, dicha carga argumentativa y probatoria no se cumplió”, concluyeron los magistrados de la Sección.

Así fue como el Consejo de Estado logró concluir que no se acreditó la existencia de “falsedades determinantes ni alteraciones con entidad suficiente para modificar el resultado electoral, y en consecuencia mantuvo en firme la elección del alcalde de Cúcuta”.

Además de estos problemas que ha tenido que afrontar en la justicia, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, también ha tenido que ponerle el pecho a otros problemas que enfrenta la ciudad, como las críticas y dificultades que se han presentado con el servicio de Aguas Kapital, el operador del acueducto y el alcantarillado.

“Nosotros tenemos una meta y es no renovar la concesión de Aguas Kpital y recuperar el negocio del agua para los cucuteños. Esa es una meta clara porque la ciudad necesita que sus servicios públicos le generen rentabilidad y de esta manera poder hacer una inversión social más alta. Lo que está claro es: Aguas Kpital no va más”, señaló Acevedo.