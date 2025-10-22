En homenaje y reconocimiento al legado de Isaac Gilinski Sragowicz, la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad Icesi llevará su nombre

Como un reconocimiento y homenaje a Isaac Gilinski Sragowicz, la Universidad Icesi, en Cali, anunció que su Facultad de Negocios y Economía llevará en adelante el nombre de este reconocido empresario, diplomático y filántropo.

Gilinski Sragowicz, junto con su familia, ha estado estrechamente vinculado a este centro universitario desde su fundación. El centro educativo, en un pronunciamiento, destacó la visión y generosidad del empresario y su familia que “han contribuido en forma invaluable al desarrollo económico y educativo del Valle del Cauca y Colombia”.

El centro educativo destacó la visión y generosidad del empresario Issac Gilinski y su familia que “han contribuido en forma invaluable al desarrollo económico y educativo del Valle del Cauca y Colombia”. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Esta designación marca un hito. Con este acto, Icesi se convierte en la primera universidad en América Latina en nombrar una facultad de negocios y economía en honor a un donante, reafirmando su espíritu de innovación y su modelo de colaboración con el sector empresarial para fortalecer la educación superior.

“El nombramiento de la facultad constituye un legado perdurable de la gran labor filantrópica de Isaac Gilinski, gracias a la cual cientos de jóvenes talentosos han podido formarse en la Universidad Icesi. Es, además, un reconocimiento a su visión empresarial, que ha impulsado la creación de empresas, el desarrollo económico y la generación de empleo en el país. Este homenaje simboliza la unión entre la academia y el sector empresarial, una alianza esencial para construir un mejor futuro para Colombia”, señaló Enrique Ramírez, decano de la Facultad de Negocios y Economía Isaac Gilinski.

Además, esta decisión fue acompañada de dos títulos honoríficos: el primero, Doctor Honoris Causa en Administración de Empresas al señor Isaac Gilinski Sragowicz, por su trayectoria como empresario, filántropo y visionario. Y Magíster Honoris Causa en Química a Perla Bacal de Gilinski, esposa de Isaac, en reconocimiento a su compromiso con la ciencia, la industria y la filantropía.

"La Facultad de Negocios y Economía Isaac Gilinski representa una apuesta por el futuro del Valle del Cauca y del país", dijo ESteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Este reconocimiento a Perla Bacal de Gilinski, química de la Universidad de Indiana y una de las primeras colombianas en obtener ese título, marca un hecho histórico, al ser el primer título Honoris Causa otorgado a una mujer en la historia de la Universidad Icesi.

“El aporte de la señora Perla Bacal de Gilinski es un testimonio del papel fundamental que las mujeres desempeñan en el avance de la ciencia, la educación, la empresa y la sociedad”, afirmó Norha Villegas, decana de la Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas. “Su ejemplo inspira a futuras generaciones de científicas y líderes comprometidas con el progreso del país,” puntualizó la decana.

Tanto Isaac Gilinski como la señora Perla Bacal de Gilinski, recibieron títulos honoríficos. | Foto: Andrés Rozo

A su vez, la Universidad Icesi reconoció y destacó una nueva donación realizada por la familia Gilinski “como un aporte histórico que contribuirá a duplicar el fondo de sostenibilidad de la universidad, apoyando el acceso a la educación de centenares de estudiantes talentosos de recursos limitados y al desarrollo institucional”.

Gracias a la visión y apoyo de Isaac Gilinski y su familia, "la Universidad Icesi seguirá formando a las próximas generaciones de líderes empresariales y económicos que hoy construyen el futuro de Colombia”, señaló el centro universitario en un pronunciamiento. | Foto: Cortesía de la Universidad Icesi.

El rector de la Universidad Icesi, Esteban Piedrahita, destacó la trascendencia del momento como una apuesta regional por la educación: “La Facultad de Negocios y Economía Isaac Gilinski representa una apuesta por el futuro del Valle del Cauca y del país. Esta donación fortalece nuestra misión de formar líderes innovadores con visión global y compromiso con su entorno, generando oportunidades reales para los jóvenes talentosos de Colombia.”