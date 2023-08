🔴 En vivo: el expresidente Juan Manuel Santos testifica en el juicio que se adelanta contra Luis Fernando Andrade por el escándalo de Odebrecht; este es el minuto a minuto de la audiencia

09:56 a.m. 鈥渁sist铆 a a esta audiencia voluntariamente porque quiero que se haga justicia, que el se帽or juez con toda la informaci贸n que aqu铆 se pueda exponer tome las decisiones que a bien tenga y que impere la justicia. Yo no vengo a defender al doctor Andrade, 茅l no es mi amigo personal, nunca ha estado en mi casa, pero s铆 ha sido un gran funcionario, una persona que realiz贸 el trabajo que 茅l realiz贸 no merece que lo est茅n acusando de cosas que creo que no son, por eso estoy aqu铆, para que se haga justicia (...) Si una persona como el doctor Andrade, que hizo el gran trabajo que 茅l hizo va a terminar en la c谩rcel, pues nadie va a a querer trabajar con el Estado鈥, reiter贸 el expresidente en medio del interrogatorio.