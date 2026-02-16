Nación

Esta es la historia de la casa bomba que descubrió el Ejército en el Caquetá

La vivienda tenía almacenados 17 artefactos explosivos.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 6:54 p. m.
Soldado arriesga su vida desactivando explosivos en Caquetá.
Soldado arriesga su vida desactivando explosivos en Caquetá. Foto: Ejército

Un duro golpe propinó en las últimas horas el Ejército a los grupos criminales en el Caquetá, al ubicar una casa que almacenaba una peligrosa cantidad de explosivos.

Explosivos encontrados dentro de una vivienda en el Caquetá.
Explosivos encontrados dentro de una vivienda en el Caquetá. Foto: Ejército

Los hechos ocurrieron en Florencia, en el centro poblado El Pará, corregimiento San Pedro, en donde las tropas ubicaron dentro de la vivienda un depósito ilegal que contenía 17 artefactos explosivos.

“De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, estos artefactos pertenecerían a la estructura residual Rodrigo Cadete, facciones de Calarcá, grupo armado organizado que delinque en esta región del país y que recurre al empleo indiscriminado de medios explosivos para generar afectación a la población civil y a la Fuerza Pública”, manifestó el Ejército.

Zona donde se encontraron los explosivos.
Zona donde se encontraron los explosivos. Foto: Ejército

Así mismo indicó la autoridad militar que “la intervención se produjo tras el reporte oportuno de la comunidad, que alertó sobre la posible presencia de un artefacto explosivo al interior de una vivienda en proceso de remodelación”.

“Atendiendo el llamado ciudadano, los expertos antiexplosivos se desplazaron al lugar, donde implementaron de inmediato los protocolos establecidos, adoptando rigurosas medidas de seguridad, instituyendo perímetros de protección, instalando contramedidas electrónicas y ejecutando un reconocimiento técnico detallado”, añadió el Ejército.

Sobre la operación militar, dijo el Ejército que “durante el procedimiento se emplearon perros de trabajo militar especializados en detección de sustancias explosivas y se aplicaron técnicas de interrupción remota y aseguramiento individual, lo que permitió localizar un depósito ilegal que contenía 17 dispositivos explosivos improvisados (IED)”.

“Estos dispositivos contaban con sistema de iniciación eléctrico, mecanismo de activación por presión, contenedores plásticos en PVC y carga explosiva con características asociadas a derivados de nitrato de amonio, según análisis preliminar efectuado con kit recolector de muestras”, explicó el Ejército.

Ejército realiza detonación controlada de explosivos en el Caquetá.
Ejército realiza detonación controlada de explosivos en el Caquetá. Foto: Ejército

“Cabe resaltar que estos artefactos se encontraban en una zona de alta circulación comunitaria, rodeada de viviendas habitadas por familias campesinas dedicadas al cultivo de plátano y café, actividades que constituyen el sustento económico del sector”, concluyó la autoridad militar.

