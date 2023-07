Estos son los tres departamentos del Caribe en alerta roja por altas temperaturas

| Foto: AFP / May JAMES

Recomiendan usar ropa con manga larga cuando se expone al sol. | Foto: AFP / May JAMES

“Primero tenemos activa la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe, que genera vientos fuertes y alto oleaje en los últimos dos meses. Esta corriente no permite la formación de nubosidad, favoreciendo el incremento de calor”, dijeron desde el Ideam.

No salir a la calle, en la medida de lo posible, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., con el fenómeno de El Niño se debe tener mayor cuidado. Si va a salir a esa hora use protector solar y proteja especialmente la piel de la cara, recuerde que el sol sin protección produce cáncer de piel.