El documento, resultado de un estudio de investigación, encontró que en el país se registran “eventos no deseados” que se constituyen como incidentes que causan daño al paciente como resultado de las fallas en la atención dentro del sistema.

Dentro de esa categoría de “eventos no deseados” están factores como falta de acceso al sistema de salud y la atención no oportuna, momentos en los que se da una atención a los usuarios que no es continua o atenciones que tienen una calidad “subóptima”.