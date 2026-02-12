NACIÓN

Exclusivo: Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel que hoy vinculan con un complot en su contra

En medio del escándalo, también fue retirado del servicio el general Edwin Urrego.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 1:11 p. m.
El coronel Oscar Moreno paso de héroe a villano ante el presidente Gustavo Petro.
El coronel Oscar Moreno paso de héroe a villano ante el presidente Gustavo Petro. Foto: Suministrada a Semana.

El retiro del servicio del general Edwin Urrego y del coronel Óscar Moreno, señalados de estar detrás del supuesto plan para introducir estupefacientes en un vehículo de la Presidencia de la República, como lo denunció el propio presidente Gustavo Petro, ha dejado más dudas que certezas.

Una de ellas se remonta a diciembre de 2025, cuando el presidente Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel Moreno por su labor en El Plateado, Cauca. Es decir, para ese momento, el presidente de la República consideraba a Moreno como un oficial destacado.

En la imagen se observa al presidente Petro estrechando la mano del coronel Moreno en medio de una ceremonia de la Fuerza Pública. También aparece el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avalando el reconocimiento otorgado al oficial, quien se había destacado por su lucha frontal contra grupos criminales de alto impacto en el país, como las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco en el Cauca.

Para oficiales activos y en retiro, resulta paradójico que, en apenas dos meses, el coronel Moreno haya pasado de ser considerado uno de los mejores policías del país a ser señalado de querer orquestar un complot contra el presidente de la República, presuntamente en asocio con el general Edwin Urrego.

El coronel Oscar Moreno paso de héroe a villano ante el presidente Gustavo Petro.
