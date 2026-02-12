Exclusivo: Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel que hoy vinculan con un complot en su contra

El retiro del servicio del general Edwin Urrego y del coronel Óscar Moreno, señalados de estar detrás del supuesto plan para introducir estupefacientes en un vehículo de la Presidencia de la República, como lo denunció el propio presidente Gustavo Petro, ha dejado más dudas que certezas.

El general Edwin Urrego atribuye su salida a los desencuentros que sostuvo con el ministro Armando Benedetti. Foto: Semana/Policía.

Una de ellas se remonta a diciembre de 2025, cuando el presidente Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel Moreno por su labor en El Plateado, Cauca. Es decir, para ese momento, el presidente de la República consideraba a Moreno como un oficial destacado.

En la imagen se observa al presidente Petro estrechando la mano del coronel Moreno en medio de una ceremonia de la Fuerza Pública. También aparece el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avalando el reconocimiento otorgado al oficial, quien se había destacado por su lucha frontal contra grupos criminales de alto impacto en el país, como las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco en el Cauca.

Para oficiales activos y en retiro, resulta paradójico que, en apenas dos meses, el coronel Moreno haya pasado de ser considerado uno de los mejores policías del país a ser señalado de querer orquestar un complot contra el presidente de la República, presuntamente en asocio con el general Edwin Urrego.

El presidente Gustavo Petro no ha revelado las pruebas del supuesto complot del general Urrego en su contra. Foto: Presidencia

Estos hechos han generado molestia dentro de la propia Policía frente al jefe de Estado. SEMANA habló con varios oficiales activos, quienes señalaron que el presidente Gustavo Petro debería hacer públicos los informes y las pruebas que dice tener sobre el supuesto plan en su contra.

El escándalo estalló durante el pasado consejo de ministros realizado en Córdoba, cuando el presidente Petro reveló que había ordenado el retiro de un general de la Policía tras descubrir que este pretendía armar un entrampamiento en su contra.

SEMANA indagó con fuentes de la Policía y conoció que el general al que se refirió el presidente Petro sería Edwin Urrego, quien se había desempeñado como director de la Dijín, comandante de la Policía de Barranquilla y, más recientemente, como comandante de la Policía de Cali.

El coronel Oscar Moreno paso de héroe a villano ante el presidente Gustavo Petro. Foto: Suministrada a Semana.

En diálogo con SEMANA, el general Urrego, al conocer su retiro de la institución, indicó que iniciaría las respectivas acciones legales para limpiar su nombre. Aseguró que nunca se le pasó por la cabeza realizar una acción en contra del presidente de la República y que todo obedecería a un montaje en su contra, supuestamente orquestado por grupos narcotraficantes de Barranquilla, que habrían sido golpeados por él y por el coronel Moreno, ya que ambos trabajaron en esa ciudad combatiendo a las organizaciones al margen de la ley.