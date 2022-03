Exesposa de Sergio Fajardo votará por Alejandro Gaviria

El próximo 13 de marzo se conocerá, además de la forma en que quedará conformado el Congreso de la República (cuando se elijan a los senadores y representantes a la Cámara), los nombres de los candidatos oficiales a la Presidencia del país.

Cabe recordar que hasta el momento, la mayoría de los personajes que aspiran al puesto ejecutivo más importante de Colombia son solamente precandidatos dentro de cada una de las coaliciones a las que se han unido. Así, el domingo, por medio de las consultas interpartidistas, los votantes elegirán a la persona que representará a cada una de las asociaciones políticas en los comicios presidenciales del 29 de mayo.

Una de las coaliciones más importantes es la del Centro Esperanza, conformada por representantes independientes, así como del partido Dignidad, la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo. Entre los precandidatos más poderosos están Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria; siendo estos dos últimos los de la mayor opción a quedarse con la candidatura de esta coalición.

Aunque son pocos los choques que se han presentado entre ambos personajes, en los últimos días se ha gestado una polémica con ellos dos como protagonistas, y una tercera persona como “invitada especial”: Lucrecia Ramírez-Restrepo, exesposa de Fajardo.

La discusión, que ha sido llevada en redes sociales, ha enfrentado a los seguidores de ambos precandidatos luego de conocerse que Ramírez votará por Alejandro Gaviria en lugar de su expareja, con quien estuvo hasta 2019.

La psiquiatra no ha dudado en mostrar su apoyo por el exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, asegurando, tal como lo escribió en Twitter, que “con lo que conozco, créanme, sé quién tiene la fuerza, el conocimiento, la mesura, la compasión, la independencia, la honestidad, el talante liberal que a mí me da tanta confianza porque sé que no atropella, y la sabiduría para manejar este país”.

No obstante, no contenta con “dar la espalda” a Sergio Fajardo, decidió también atacarlo: “De los otros no me fío, uno tibio y escurridizo, jamás sabes qué piensa y en cualquier momento se va ‘a ver ballenas’”.

Aunque no lo nombró, es claro que habla del exgobernador de Antioquia, pues recordó un episodio altamente criticado por los colombianos, cuando en medio de la segunda vuelta presidencial de 2018, mientras se enfrentaban Gustavo Petro y el actual presidente Iván Duque, Fajardo decidió realizar un viaje para ver ballenas. Desde entonces se le conoce con el calificativo de “tibio”.

En relación con los otros precandidatos, indicó que uno es “autoritario, resentido y misógino (…), ‘más peligroso que un chocolate espeso a media noche’”, mientras que otro es “un tercero policivo, poco preparado y demagogo”; sin embargo, nunca indicó a quiénes se refiere con exactitud.

Es importante señalar que estas declaraciones le han traído a Lucrecia varias críticas, especialmente por hombres que consideran que ella no está a favor de Gaviria por sus ideas, sino simplemente por hacerle la contra a Fajardo.

“¡Pobre Fajardo, con razón le puso cachos a esa loca feminazi!”; “Mucha falta que le hace a usted un “machito”, que le ayude a pasar la página con Sergio Fajardo. Su odio enfermizo es patético, y su actitud es patética, qué falta de respeto con su hijo”, y “pero cuando se fue a ver ballenas seguro se fue contigo, la pregunta es, ¿en ese momento apoyaste al de las ballenas por compromiso o realmente hace cuatro años si creías en él?”, son algunas de las críticas hechas en contra de Ramírez en redes sociales.

Por su parte, ella siempre ha intentado responder diplomáticamente frente a estas ofensas, asegurando que su pensamiento se basa en “la necesidad de un cambio en nuestro país, y para eso se necesitan cualidades personales”, como las de Alejandro Gaviria.