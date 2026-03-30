Fiscalía archivó investigaciones contra el general (r) César Augusto Parra

La Fiscalía archivó tres investigaciones penales contra el general (r) César Augusto Parra León y una cuarta fue precluida por la justicia.

En total, quedaron cerrados cuatro procesos en su contra por supuestos delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.

En su momento, SEMANA informó sobre presuntas irregularidades administrativas y de contratación que involucraban al entonces brigadier general.

Uno de los procesos se relacionaba con presuntas irregularidades en el manejo de combustible y otros recursos logísticos dentro del Ejército. Esa actuación fue archivada por inexistencia del hecho.

Otro expediente indagaba la posible existencia de una estructura dentro de la institución para apropiarse indebidamente de recursos públicos. Esa investigación fue archivada, al concluirse que los hechos analizados no configuraban una conducta punible atribuible al exoficial.

Una tercera actuación se refería a presuntas irregularidades en el manejo de recursos derivados de convenios institucionales. También fue archivada, luego de que la Fiscalía concluyera que los hechos denunciados no se presentaron en la forma descrita y que no había elementos para sostener la ocurrencia de un delito.

Además, en un proceso por presunta falsedad material en documento público, la justicia decretó la preclusión. En esa actuación quedó consignado que, aunque existían documentos con firma falsa, quien firmó no fue el general Parra.

De esta manera, quedaron cerrados los procesos penales relacionados con los hechos informados en su momento sobre el exoficial.