Fiscalía archivó la investigación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que cursaba en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de una denuncia de una veeduría ciudadana que advertía presuntos hechos de corrupción en proyectos de infraestructura en esa zona del país.

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El ente acusador concluyó que no existía evidencia o elementos de prueba para advertir que el gobernador incurrió en alguna conducta delictiva, como lo señalaba la denuncia, por delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado.

“En atención a los elementos de convicción allegados, la evidencia e información legalmente obtenida, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación que se seguía en contra del gobernador de (Antioquia), Andrés Julián Rendón Cardona, al no acreditarse la configuración objetiva de los delitos”, señaló la Fiscalía.

La denuncia de la veeduría ciudadana advertía presuntas irregularidades en la contratación para construir Centros de Atención Inmediata, los conocidos CAI, para la Policía en dos barrios o zonas del municipio de Rionegro en el departamento de Antioquia. En criterio de la Fiscalía no hubo delito.

La Fiscalía insistió en que no fue posible ubicar elementos de prueba. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“En el curso de la actividad investigativa se conoció que, en su condición de alcalde de Rionegro (Antioquia), entre 2016 y 2019, estableció mecanismos formales de supervisión y control institucional sobre tres contratos que contemplaban la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de Cuatro Esquinas y San Antonio”, señaló el ente acusador.

De manera reiterada, el gobernador Rendón advirtió que se cumplió con todos los requisitos legales que exige la norma para la adjudicación de los contratos que beneficiaron a varias comunidades en el municipio de Rionegro con la instalación de los CAI, esto a través de la presencia de la Policía en esos sectores.

La Fiscalía archivó la investigación que cursaba contra el gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

La Fiscalía insistió en que no fue posible ubicar elementos de prueba o evidencia suficientes para determinar una infracción a la ley penal y, por consiguiente, lo que procedió fue ordenar el archivo de las diligencias en favor del entonces alcalde y hoy gobernador del departamento de Antioquia.